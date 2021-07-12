Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/merkel-1740998722.html
Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании
Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 13.07.2021
Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в минском процессе урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-12T20:51
2021-07-13T01:45
россия
минские соглашения
мид украины
ангела меркель
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738542873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1974b8aa954c4ea7b97eb4fdfdc4c577.jpg
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в минском процессе урегулирования конфликта на Украине.Она отметила, что украинская сторона была готова открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но "со стороны донецких и луганских сепаратистов не было сделано аналогичных согласований". "Необходима, с другой стороны, реализация в украинском праве "формулы Штайнмайера". Мы хотим в итоге выборов в Донбассе", - сказала она.Меркель также заявила, что "на Украину оказывается очень большое давление путем многочисленных военных маневров и усиления российского военного присутствия у границ Украины - будь то на белорусской границе, будь то на других участках у Донбасса".Украина и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210712/merkel-1740995474.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738542873_686:258:3072:2048_1920x0_80_0_0_6bc69dca37544ad16e99aec0fd09f2ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минские соглашения, мид украины, ангела меркель, украина, в мире
Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании
20:51 12.07.2021 (обновлено: 01:45 13.07.2021)
 
© REUTERS / Olivier MatthysКанцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе
Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Olivier Matthys

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в минском процессе урегулирования конфликта на Украине.
"К сожалению, мы не смогли по минскому формату достичь достаточного прогресса", - заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Она отметила, что украинская сторона была готова открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но "со стороны донецких и луганских сепаратистов не было сделано аналогичных согласований". "Необходима, с другой стороны, реализация в украинском праве "формулы Штайнмайера". Мы хотим в итоге выборов в Донбассе", - сказала она.
Меркель также заявила, что "на Украину оказывается очень большое давление путем многочисленных военных маневров и усиления российского военного присутствия у границ Украины - будь то на белорусской границе, будь то на других участках у Донбасса".
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 20:14
Меркель сообщила о поставках вакцины на Украину
Украина и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
 
РоссияМинские соглашенияМИД УкраиныАнгела МеркельУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
Лента новостейМолния