Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании
20:51 12.07.2021 (обновлено: 01:45 13.07.2021)
© REUTERS / Olivier MatthysКанцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в минском процессе урегулирования конфликта на Украине.
"К сожалению, мы не смогли по минскому формату достичь достаточного прогресса", - заявила она перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Она отметила, что украинская сторона была готова открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но "со стороны донецких и луганских сепаратистов не было сделано аналогичных согласований". "Необходима, с другой стороны, реализация в украинском праве "формулы Штайнмайера". Мы хотим в итоге выборов в Донбассе", - сказала она.
Меркель также заявила, что "на Украину оказывается очень большое давление путем многочисленных военных маневров и усиления российского военного присутствия у границ Украины - будь то на белорусской границе, будь то на других участках у Донбасса".
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