https://ria.ru/20210712/merkel-1740998722.html

Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании

Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании - РИА Новости, 13.07.2021

Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в минском процессе урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-12T20:51

2021-07-12T20:51

2021-07-13T01:45

россия

минские соглашения

мид украины

ангела меркель

украина

в мире

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о недостаточном прогрессе в минском процессе урегулирования конфликта на Украине.Она отметила, что украинская сторона была готова открыть пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но "со стороны донецких и луганских сепаратистов не было сделано аналогичных согласований". "Необходима, с другой стороны, реализация в украинском праве "формулы Штайнмайера". Мы хотим в итоге выборов в Донбассе", - сказала она.Меркель также заявила, что "на Украину оказывается очень большое давление путем многочисленных военных маневров и усиления российского военного присутствия у границ Украины - будь то на белорусской границе, будь то на других участках у Донбасса".Украина и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210712/merkel-1740995474.html

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россия, минские соглашения, мид украины, ангела меркель, украина, в мире