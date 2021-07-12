https://ria.ru/20210712/medotvod-1740906271.html

В Госдуме призвали определить четкие критерии для получения медотвода

В Госдуме призвали определить четкие критерии для получения медотвода - РИА Новости, 12.07.2021

В Госдуме призвали определить четкие критерии для получения медотвода

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится к министру Михаилу Мурашко проконтролировать вопрос получения... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:51

2021-07-12T12:51

2021-07-12T12:51

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится к министру Михаилу Мурашко проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID у пациентов с онкологическими заболеваниями и довести до медучреждений регламенты предоставления отводов.Хинштейн отметил, что СМИ пишут о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями."Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам", - написал депутат в своем telegram-канале.Кроме того, он добавил, что усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но при этом не должны нарушаться права людей.

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740878690.html

https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html

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