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https://ria.ru/20210712/medotvod-1740906271.html
В Госдуме призвали определить четкие критерии для получения медотвода
В Госдуме призвали определить четкие критерии для получения медотвода - РИА Новости, 12.07.2021
В Госдуме призвали определить четкие критерии для получения медотвода
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится к министру Михаилу Мурашко проконтролировать вопрос получения... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:51
2021-07-12T12:51
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общество
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится к министру Михаилу Мурашко проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID у пациентов с онкологическими заболеваниями и довести до медучреждений регламенты предоставления отводов.Хинштейн отметил, что СМИ пишут о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями."Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам", - написал депутат в своем telegram-канале.Кроме того, он добавил, что усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но при этом не должны нарушаться права людей.
https://ria.ru/20210712/medotvod-1740878690.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, александр хинштейн, общество
В Госдуме призвали определить четкие критерии для получения медотвода
12:51 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Депутат Госдумы Хинштейн призвал довести до медучреждений четкие критерии отводов от вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится к министру Михаилу Мурашко проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID у пациентов с онкологическими заболеваниями и довести до медучреждений регламенты предоставления отводов.
Хинштейн отметил, что СМИ пишут о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями.
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"Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам", - написал депутат в своем telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но при этом не должны нарушаться права людей.
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