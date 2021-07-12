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РЭЦ будет открывать национальные магазины на зарубежных платформах
РЭЦ будет открывать национальные магазины на зарубежных платформах - РИА Новости, 12.07.2021
РЭЦ будет открывать национальные магазины на зарубежных платформах
РЭЦ получил эксклюзивные полномочия открывать сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщает пресс-служба центра. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:21
2021-07-12T16:21
россия
российский экспортный центр (рэц)
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российский экспортный центр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. РЭЦ получил эксклюзивные полномочия открывать сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщает пресс-служба центра."Правительство России наделило Российский экспортный центр особыми полномочиями - развивать сеть национальных магазинов российских товаров на международных и зарубежных электронных торговых площадках. Соответствующее постановление подписано 7 июля 2021 года и опубликовано сегодня", - сообщает РЭЦ.Первый такой национальный магазин РЭЦ открыл в 2019 году на китайском маркетплейсе Tmall.com. С ноября прошлого года уже 110 отечественных компаний из 37 регионов страны воспользовались его возможностями, заключив более 1,3 миллиона розничных экспортных сделок онлайн. Уже в декабре 2020 года преимущества нацмагазина были презентованы премьеру в рамках международного экономического форума "Сделано в России".Развивая востребованное направление e-commerce в июне 2021 года на полях ПМЭФ-2021 РЭЦ и "Почта России" договорились открыть второй национальный магазин на немецком сегменте Amazon.Постановлением правительства России перед РЭЦ поставлена задача масштабировать сеть национальных магазинов на ключевых экспортных рынках. Таким образом для российских экспортеров будет создан понятный, организационно простой и финансово оптимальный алгоритм выхода на экспорт, опираясь на возможности онлайн-каналов и с перспективой выхода на оптовые поставки и офлайн-полки в зарубежных торговых сетях, добавили в пресс-службе.
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россия, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), почта россии, экономика

РЭЦ будет открывать национальные магазины на зарубежных платформах

16:21 12.07.2021
 
© Depositphotos / BelchonockДоставка из интернет-магазина
Доставка из интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / Belchonock
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. РЭЦ получил эксклюзивные полномочия открывать сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщает пресс-служба центра.
"Правительство России наделило Российский экспортный центр особыми полномочиями - развивать сеть национальных магазинов российских товаров на международных и зарубежных электронных торговых площадках. Соответствующее постановление подписано 7 июля 2021 года и опубликовано сегодня", - сообщает РЭЦ.
"Развитие сети национальных магазинов – это специальный проект РЭЦ, призванный создать для экспортеров возможности "быстрого старта" на зарубежных рынках с помощью компетенций и экспертизы локального оператора, администрирующего работу национального магазина, и доверия к товарам на онлайн-полке, обладающей статусом "национальной". Это особенно важно для небольших компаний", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Первый такой национальный магазин РЭЦ открыл в 2019 году на китайском маркетплейсе Tmall.com. С ноября прошлого года уже 110 отечественных компаний из 37 регионов страны воспользовались его возможностями, заключив более 1,3 миллиона розничных экспортных сделок онлайн. Уже в декабре 2020 года преимущества нацмагазина были презентованы премьеру в рамках международного экономического форума "Сделано в России".
Развивая востребованное направление e-commerce в июне 2021 года на полях ПМЭФ-2021 РЭЦ и "Почта России" договорились открыть второй национальный магазин на немецком сегменте Amazon.
Постановлением правительства России перед РЭЦ поставлена задача масштабировать сеть национальных магазинов на ключевых экспортных рынках. Таким образом для российских экспортеров будет создан понятный, организационно простой и финансово оптимальный алгоритм выхода на экспорт, опираясь на возможности онлайн-каналов и с перспективой выхода на оптовые поставки и офлайн-полки в зарубежных торговых сетях, добавили в пресс-службе.
РЭЦ поможет словацким импортерам найти производителей российской продукции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 14:36
РЭЦ поможет словацким импортерам найти российских производителей
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)АО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрПетербургский международный экономический форум (фонд)Почта РоссииЭкономика
 
 
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