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РЭЦ будет открывать национальные магазины на зарубежных платформах

РЭЦ будет открывать национальные магазины на зарубежных платформах - РИА Новости, 12.07.2021

РЭЦ будет открывать национальные магазины на зарубежных платформах

РЭЦ получил эксклюзивные полномочия открывать сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщает пресс-служба центра. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:21

2021-07-12T16:21

2021-07-12T16:21

россия

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. РЭЦ получил эксклюзивные полномочия открывать сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах, сообщает пресс-служба центра."Правительство России наделило Российский экспортный центр особыми полномочиями - развивать сеть национальных магазинов российских товаров на международных и зарубежных электронных торговых площадках. Соответствующее постановление подписано 7 июля 2021 года и опубликовано сегодня", - сообщает РЭЦ.Первый такой национальный магазин РЭЦ открыл в 2019 году на китайском маркетплейсе Tmall.com. С ноября прошлого года уже 110 отечественных компаний из 37 регионов страны воспользовались его возможностями, заключив более 1,3 миллиона розничных экспортных сделок онлайн. Уже в декабре 2020 года преимущества нацмагазина были презентованы премьеру в рамках международного экономического форума "Сделано в России".Развивая востребованное направление e-commerce в июне 2021 года на полях ПМЭФ-2021 РЭЦ и "Почта России" договорились открыть второй национальный магазин на немецком сегменте Amazon.Постановлением правительства России перед РЭЦ поставлена задача масштабировать сеть национальных магазинов на ключевых экспортных рынках. Таким образом для российских экспортеров будет создан понятный, организационно простой и финансово оптимальный алгоритм выхода на экспорт, опираясь на возможности онлайн-каналов и с перспективой выхода на оптовые поставки и офлайн-полки в зарубежных торговых сетях, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210706/importery-1740100442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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