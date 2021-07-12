https://ria.ru/20210712/kuba-1740997794.html

МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах

МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах - РИА Новости, 12.07.2021

МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах

Президент США Джо Байден, призывающий власти Кубы услышать народ Острова свободы, должен сделать то же самое и снять блокаду страны, сообщил глава МИД... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:38

2021-07-12T20:38

2021-07-12T20:38

бруно родригес

джо байден

куба

гавана

сша

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, призывающий власти Кубы услышать народ Острова свободы, должен сделать то же самое и снять блокаду страны, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья."Некоторое время назад вышло сообщение президента Байдена… В нем президент просит режим Гаваны услышать народ Кубы… Было бы хорошо, если бы президент Байден услышал народ Кубы, который не раз высказывался… против блокады, и снял бы блокаду Кубы… мог бы снять санкции, введенные во время пандемии", - сказал он.Выступление министра транслировало кубинское гостелевидение.Ранее в понедельник Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.

куба

гавана

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акции в поддержку кубинских протестов в Майами На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами. 2021-07-12T20:38 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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