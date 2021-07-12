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МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах
МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах - РИА Новости, 12.07.2021
МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах
Президент США Джо Байден, призывающий власти Кубы услышать народ Острова свободы, должен сделать то же самое и снять блокаду страны, сообщил глава МИД... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:38
2021-07-12T20:38
бруно родригес
джо байден
куба
гавана
сша
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, призывающий власти Кубы услышать народ Острова свободы, должен сделать то же самое и снять блокаду страны, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья."Некоторое время назад вышло сообщение президента Байдена… В нем президент просит режим Гаваны услышать народ Кубы… Было бы хорошо, если бы президент Байден услышал народ Кубы, который не раз высказывался… против блокады, и снял бы блокаду Кубы… мог бы снять санкции, введенные во время пандемии", - сказал он.Выступление министра транслировало кубинское гостелевидение.Ранее в понедельник Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего.Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
куба
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Акции в поддержку кубинских протестов в Майами
На Кубе первые за много лет протесты – в 8 городах, включая Гавану. Манифестанты требуют свободных выборов и решения социальных проблем. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами.
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видео, бруно родригес, джо байден, куба, гавана, сша, в мире
МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, призывающий власти Кубы услышать народ Острова свободы, должен сделать то же самое и снять блокаду страны, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья.
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МИД Кубы ответил на слова Байдена о протестах
20:38 12.07.2021
 
© AP Photo / Eliana AponteАкция протеста в Гаване
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Eliana Aponte

Глава МИД Кубы Родригес призвал США снять блокаду

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден, призывающий власти Кубы услышать народ Острова свободы, должен сделать то же самое и снять блокаду страны, сообщил глава МИД латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья.
"Некоторое время назад вышло сообщение президента Байдена… В нем президент просит режим Гаваны услышать народ Кубы… Было бы хорошо, если бы президент Байден услышал народ Кубы, который не раз высказывался… против блокады, и снял бы блокаду Кубы… мог бы снять санкции, введенные во время пандемии", - сказал он.
Выступление министра транслировало кубинское гостелевидение.
Ранее в понедельник Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его праве на мирные протесты и свободное определение своего будущего.
Первые за многие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвовали тысячи человек. Среди требований протестующих - "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей были отмечены в восьми городах острова, включая Гавану.
 
Бруно РодригесДжо БайденКубаГаванаСШАВ мире
 
 
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