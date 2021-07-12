https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740958693.html

Губернатор Смоленской области ревакцинировался от COVID-19

Губернатор Смоленской области ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021

Губернатор Смоленской области ревакцинировался от COVID-19

Губернатор Смоленской области Алексей Островский повторно прошел процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:57

2021-07-12T16:57

2021-07-12T16:57

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

алексей островский

смоленская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577166904_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_85d3d8c11a2813ebbc847939425f64cf.jpg

БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский повторно прошел процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное правительство."Глава региона Алексей Островский прошел процедуру повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из пунктов вакцинации в Смоленске", - говорится в сообщении.Отмечается, что Островский прививался вакциной "Спутник V" в декабре прошлого года, а теперь прошел повторную вакцинацию от COVID-19 из-за снижения уровня антител к вирусу."Глубоко убежден, что вакцинироваться нужно обязательно, ведь это единственный способ победить пандемию и вернуться к привычному образу жизни, а главное, уберечь себя и своих родных от коронавируса, который с каждым днем атакует все агрессивнее. Здоровье каждого – это здоровье всех", - приводятся в сообщении слова губернатора.Власти напоминают, что в настоящее время в регионе открыты 37 стационарных и шесть мобильных пунктов вакцинации. Чтобы записаться на прививку против коронавируса, можно воспользоваться сайтом Госуслуг, позвонить по единому номеру 122 или обратиться непосредственно в поликлинику. С графиками их работы можно ознакомиться на официальном сайте департамента по здравоохранению.По данным ведомства, в Смоленскую область поступило 172 369 доз вакцины. За сутки первым компонентом вакцинированы 1286 человек, вторым – 381. Всего вакцинировались 156 839 жителей региона, из них 98 665 полностью завершили вакцинацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740455840.html

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, алексей островский, смоленская область