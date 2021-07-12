https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740958693.html
Губернатор Смоленской области ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Смоленской области ревакцинировался от COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
Губернатор Смоленской области ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Смоленской области Алексей Островский повторно прошел процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:57
2021-07-12T16:57
2021-07-12T16:57
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здоровье - общество
алексей островский
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БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский повторно прошел процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное правительство."Глава региона Алексей Островский прошел процедуру повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из пунктов вакцинации в Смоленске", - говорится в сообщении.Отмечается, что Островский прививался вакциной "Спутник V" в декабре прошлого года, а теперь прошел повторную вакцинацию от COVID-19 из-за снижения уровня антител к вирусу."Глубоко убежден, что вакцинироваться нужно обязательно, ведь это единственный способ победить пандемию и вернуться к привычному образу жизни, а главное, уберечь себя и своих родных от коронавируса, который с каждым днем атакует все агрессивнее. Здоровье каждого – это здоровье всех", - приводятся в сообщении слова губернатора.Власти напоминают, что в настоящее время в регионе открыты 37 стационарных и шесть мобильных пунктов вакцинации. Чтобы записаться на прививку против коронавируса, можно воспользоваться сайтом Госуслуг, позвонить по единому номеру 122 или обратиться непосредственно в поликлинику. С графиками их работы можно ознакомиться на официальном сайте департамента по здравоохранению.По данным ведомства, в Смоленскую область поступило 172 369 доз вакцины. За сутки первым компонентом вакцинированы 1286 человек, вторым – 381. Всего вакцинировались 156 839 жителей региона, из них 98 665 полностью завершили вакцинацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740455840.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, алексей островский, смоленская область
Губернатор Смоленской области ревакцинировался от COVID-19
Губернатор Смоленской области Алексей Островский сделал повторную прививку от коронавируса
БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
повторно прошел процедуру вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное правительство.
"Глава региона Алексей Островский прошел процедуру повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из пунктов вакцинации в Смоленске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Островский прививался вакциной "Спутник V" в декабре прошлого года, а теперь прошел повторную вакцинацию от COVID-19 из-за снижения уровня антител к вирусу.
"Глубоко убежден, что вакцинироваться нужно обязательно, ведь это единственный способ победить пандемию и вернуться к привычному образу жизни, а главное, уберечь себя и своих родных от коронавируса, который с каждым днем атакует все агрессивнее. Здоровье каждого – это здоровье всех", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Власти напоминают, что в настоящее время в регионе открыты 37 стационарных и шесть мобильных пунктов вакцинации. Чтобы записаться на прививку против коронавируса, можно воспользоваться сайтом Госуслуг, позвонить по единому номеру 122 или обратиться непосредственно в поликлинику. С графиками их работы можно ознакомиться на официальном сайте департамента по здравоохранению.
По данным ведомства, в Смоленскую область
поступило 172 369 доз вакцины. За сутки первым компонентом вакцинированы 1286 человек, вторым – 381. Всего вакцинировались 156 839 жителей региона, из них 98 665 полностью завершили вакцинацию.