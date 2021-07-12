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Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту
Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту - РИА Новости, 12.07.2021
Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту
Депутаты оппозиционных фракций "Единое национальное движение" и "Лело" объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:07
2021-07-12T17:18
хатия деканоидзе
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
лгбт-сообщество
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Депутаты оппозиционных фракций "Единое национальное движение" и "Лело" объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили."Мы не будем дальше участвовать в этом рутинном процессе, который происходит в этом лицемерном, фальшивом парламенте. Мы будем с гражданами и журналистами Грузии &lt;...&gt; Мы будем участвовать в парламенте только в процессе, который связан с объявлением вотума недоверия правительству Грузии. Мы также будем участвовать только в голосовании по Конституции Грузии, что означает переход к пропорциональной системе. Фракция "Единое национальное движение" прекращает работу в парламенте", — заявила член партии Хатия Деканоидзе.С таким же заявлением выступил лидер фракции "Лело" Бадри Джапаридзе. По его словам, "депутаты от оппозиции не будут принимать участия в работе парламента, пока не уйдет в отставку премьер и не будут назначены досрочные парламентские выборы"."Единое национальное движение", возглавляемое экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили — самая крупная оппозиционная партия, у нее 32 депутата в парламенте, а у "Лело" — четыре.В понедельник днем в парламенте произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами. Первые настаивали, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые со вчерашнего дня требуют отставки Гарибашвили.Утверждается, что именно слова премьера 5 июля о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" представителей ЛГБТ-сообщества привели к агрессии против них. Требование об отставке главы правительства возникло после того, как стало известно, что скончался пострадавший на акции 5 июля оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава.Первоначально его госпитализировали с повреждением глаза, затем выписали. Через несколько дней мужчину нашла дома мертвым его мать. Причины смерти установит экспертиза.В МВД сообщили об аресте четырех человек, подозреваемых в избиении Лашкаравы.
https://ria.ru/20210712/zagovor-1740903708.html
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хатия деканоидзе, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, лгбт-сообщество, грузия, в мире
Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту
16:07 12.07.2021 (обновлено: 17:18 12.07.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Стрингер

Две грузинские оппозиционные фракции объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Депутаты оппозиционных фракций "Единое национальное движение" и "Лело" объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
"Мы не будем дальше участвовать в этом рутинном процессе, который происходит в этом лицемерном, фальшивом парламенте. Мы будем с гражданами и журналистами Грузии <...> Мы будем участвовать в парламенте только в процессе, который связан с объявлением вотума недоверия правительству Грузии. Мы также будем участвовать только в голосовании по Конституции Грузии, что означает переход к пропорциональной системе. Фракция "Единое национальное движение" прекращает работу в парламенте", — заявила член партии Хатия Деканоидзе.
С таким же заявлением выступил лидер фракции "Лело" Бадри Джапаридзе. По его словам, "депутаты от оппозиции не будут принимать участия в работе парламента, пока не уйдет в отставку премьер и не будут назначены досрочные парламентские выборы".
"Единое национальное движение", возглавляемое экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили — самая крупная оппозиционная партия, у нее 32 депутата в парламенте, а у "Лело" — четыре.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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В понедельник днем в парламенте произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами. Первые настаивали, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые со вчерашнего дня требуют отставки Гарибашвили.
Утверждается, что именно слова премьера 5 июля о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" представителей ЛГБТ-сообщества привели к агрессии против них.
Требование об отставке главы правительства возникло после того, как стало известно, что скончался пострадавший на акции 5 июля оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава.
Первоначально его госпитализировали с повреждением глаза, затем выписали. Через несколько дней мужчину нашла дома мертвым его мать. Причины смерти установит экспертиза.
В МВД сообщили об аресте четырех человек, подозреваемых в избиении Лашкаравы.
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Хатия ДеканоидзеИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движениеЛГБТ-сообществоГрузияВ мире
 
 
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