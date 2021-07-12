https://ria.ru/20210712/gruziya-1740948518.html

Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту

Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту - РИА Новости, 12.07.2021

Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту

Депутаты оппозиционных фракций "Единое национальное движение" и "Лело" объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:07

2021-07-12T16:07

2021-07-12T17:18

хатия деканоидзе

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

лгбт-сообщество

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 12 июл — РИА Новости. Депутаты оппозиционных фракций "Единое национальное движение" и "Лело" объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера Ираклия Гарибашвили."Мы не будем дальше участвовать в этом рутинном процессе, который происходит в этом лицемерном, фальшивом парламенте. Мы будем с гражданами и журналистами Грузии <...> Мы будем участвовать в парламенте только в процессе, который связан с объявлением вотума недоверия правительству Грузии. Мы также будем участвовать только в голосовании по Конституции Грузии, что означает переход к пропорциональной системе. Фракция "Единое национальное движение" прекращает работу в парламенте", — заявила член партии Хатия Деканоидзе.С таким же заявлением выступил лидер фракции "Лело" Бадри Джапаридзе. По его словам, "депутаты от оппозиции не будут принимать участия в работе парламента, пока не уйдет в отставку премьер и не будут назначены досрочные парламентские выборы"."Единое национальное движение", возглавляемое экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили — самая крупная оппозиционная партия, у нее 32 депутата в парламенте, а у "Лело" — четыре.В понедельник днем в парламенте произошла драка между оппозиционными и провластными депутатами. Первые настаивали, чтобы в парламент пустили всех собравшихся около здания грузинских журналистов, которые со вчерашнего дня требуют отставки Гарибашвили.Утверждается, что именно слова премьера 5 июля о нецелесообразности проведения "Марша достоинства" представителей ЛГБТ-сообщества привели к агрессии против них. Требование об отставке главы правительства возникло после того, как стало известно, что скончался пострадавший на акции 5 июля оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Александр Лашкарава.Первоначально его госпитализировали с повреждением глаза, затем выписали. Через несколько дней мужчину нашла дома мертвым его мать. Причины смерти установит экспертиза.В МВД сообщили об аресте четырех человек, подозреваемых в избиении Лашкаравы.

https://ria.ru/20210712/zagovor-1740903708.html

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грузия

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хатия деканоидзе, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, лгбт-сообщество, грузия, в мире