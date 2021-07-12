Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/fishing-1741003821.html
Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки
Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки - РИА Новости, 12.07.2021
Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки
Российские владельцы Android-устройств подвергаются фишинговым атакам чаще, чем пользователи из других стран, говорится в исследовании "Лаборатории... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:06
2021-07-12T22:06
viber
telegram (приложение)
whatsapp inc.
лаборатория касперского
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские владельцы Android-устройств подвергаются фишинговым атакам чаще, чем пользователи из других стран, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".Исследование было проведено на основе анонимизированной статистики за период с декабря 2020 года по май 2021 года."Лаборатория Касперского" изучила динамику фишинговых атак через популярные во всём мире мессенджеры и выяснила, что российские пользователи Android сталкиваются с такими инцидентами чаще представителей из других стран. Почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 года была заблокирована в России", - сообщила компания.По данным исследования, чаще всего фишинговые ссылки распространяются через мессенджер WhatsApp - на него приходится 83% случаев. Каждая десятая атака происходит в Viber, в 7% случаев в Telegram.Чтобы не пострадать от действий мошенников, эксперты компании рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться подозрительными ссылками с другими пользователями, соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений от знакомых людей - их аккаунт может быть взломан, настороженно относиться к сообщениям с предложениями легкого заработка, установить защитное решение для блокировки мошеннических ресурсов."Фишинг - это весьма распространенный вид онлайн-мошенничества, чаще всего нацеленный на кражу личных данных. Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях", - приводится комментарий контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Ольги Свистуновой.
https://ria.ru/20210609/fishing-1736231032.html
https://ria.ru/20200811/1575647804.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
viber, telegram (приложение), whatsapp inc., лаборатория касперского, google android, технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки
22:06 12.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов

В "Лаборатория Касперского" рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские владельцы Android-устройств подвергаются фишинговым атакам чаще, чем пользователи из других стран, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Исследование было проведено на основе анонимизированной статистики за период с декабря 2020 года по май 2021 года.
Компьютерный шпионаж - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 05:03Петербургский международный экономический форум
В Сбербанке заявили о снижении популярности фишинга в России
"Лаборатория Касперского" изучила динамику фишинговых атак через популярные во всём мире мессенджеры и выяснила, что российские пользователи Android сталкиваются с такими инцидентами чаще представителей из других стран. Почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 года была заблокирована в России", - сообщила компания.
По данным исследования, чаще всего фишинговые ссылки распространяются через мессенджер WhatsApp - на него приходится 83% случаев. Каждая десятая атака происходит в Viber, в 7% случаев в Telegram.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа 2020, 15:34
Эксперт рассказал, как мошенники завлекают жертв при фишинге
Чтобы не пострадать от действий мошенников, эксперты компании рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться подозрительными ссылками с другими пользователями, соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений от знакомых людей - их аккаунт может быть взломан, настороженно относиться к сообщениям с предложениями легкого заработка, установить защитное решение для блокировки мошеннических ресурсов.
"Фишинг - это весьма распространенный вид онлайн-мошенничества, чаще всего нацеленный на кражу личных данных. Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях", - приводится комментарий контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Ольги Свистуновой.
 
ViberTelegram (приложение)WhatsApp Inc.Лаборатория КасперскогоGoogle AndroidТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
04:15Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
Лента новостейМолния