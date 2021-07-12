https://ria.ru/20210712/fishing-1741003821.html

Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки

Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки - РИА Новости, 12.07.2021

Эксперты рассказали, как не стать жертвой фишинговой атаки

Российские владельцы Android-устройств подвергаются фишинговым атакам чаще, чем пользователи из других стран, говорится в исследовании "Лаборатории... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:06

2021-07-12T22:06

2021-07-12T22:06

viber

telegram (приложение)

whatsapp inc.

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технологии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские владельцы Android-устройств подвергаются фишинговым атакам чаще, чем пользователи из других стран, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".Исследование было проведено на основе анонимизированной статистики за период с декабря 2020 года по май 2021 года."Лаборатория Касперского" изучила динамику фишинговых атак через популярные во всём мире мессенджеры и выяснила, что российские пользователи Android сталкиваются с такими инцидентами чаще представителей из других стран. Почти каждая вторая (46%) попытка перейти по вредоносной ссылке из мессенджера с декабря 2020 по май 2021 года была заблокирована в России", - сообщила компания.По данным исследования, чаще всего фишинговые ссылки распространяются через мессенджер WhatsApp - на него приходится 83% случаев. Каждая десятая атака происходит в Viber, в 7% случаев в Telegram.Чтобы не пострадать от действий мошенников, эксперты компании рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться подозрительными ссылками с другими пользователями, соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений от знакомых людей - их аккаунт может быть взломан, настороженно относиться к сообщениям с предложениями легкого заработка, установить защитное решение для блокировки мошеннических ресурсов."Фишинг - это весьма распространенный вид онлайн-мошенничества, чаще всего нацеленный на кражу личных данных. Мы рекомендуем использовать антифишинговые технологии и скептически относиться к сомнительным предложениям в сообщениях", - приводится комментарий контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Ольги Свистуновой.

https://ria.ru/20210609/fishing-1736231032.html

https://ria.ru/20200811/1575647804.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

viber, telegram (приложение), whatsapp inc., лаборатория касперского, google android, технологии