Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210712/ekaterinburg-1741001368.html
В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки
В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки - РИА Новости, 12.07.2021
В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание круглосуточно вести работы по ремонту моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги после того, как... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:23
2021-07-12T21:27
россия
алексей орлов (свердловская область)
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151860/88/1518608800_0:0:3521:1982_1920x0_80_0_0_45b58de8030d56948d944dfaa2b43810.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание круглосуточно вести работы по ремонту моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги после того, как Новокольцовский тракт встал в многокилометровую "пробку", сообщает администрация города.На автомобильные заторы ранее в соцсетях пожаловались автомобилисты."Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное — оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно", — приводятся в сообщении слова Орлова.Работу дорожников также раскритиковал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев."Сегодня в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
россия
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151860/88/1518608800_790:0:3521:2048_1920x0_80_0_0_63ca073f775bdb68d750c042f2a16b02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей орлов (свердловская область), евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество
В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки
21:23 12.07.2021 (обновлено: 21:27 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВечерний Екатеринбург
Вечерний Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

Мэр Екатеринбурга Орлов потребовал круглосуточно ремонтировать мост после образования пробки

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание круглосуточно вести работы по ремонту моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги после того, как Новокольцовский тракт встал в многокилометровую "пробку", сообщает администрация города.
На автомобильные заторы ранее в соцсетях пожаловались автомобилисты.
"Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное — оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно", — приводятся в сообщении слова Орлова.
Работу дорожников также раскритиковал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Сегодня в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
 
РоссияАлексей Орлов (Свердловская область)Евгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
05:04В Приморье при взрыве в квартире пострадал один человек
04:49Глава правительства Сахалина заболел COVID-19 до второй дозы вакцины
04:45В Японии отметили модернизацию вооружений России
04:23Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
04:15Фармацевт раскрыла два способа сэкономить на лекарствах
Лента новостейМолния