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В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки

В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки - РИА Новости, 12.07.2021

В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание круглосуточно вести работы по ремонту моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги после того, как... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T21:23

2021-07-12T21:23

2021-07-12T21:27

россия

алексей орлов (свердловская область)

евгений куйвашев

свердловская область

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание круглосуточно вести работы по ремонту моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги после того, как Новокольцовский тракт встал в многокилометровую "пробку", сообщает администрация города.На автомобильные заторы ранее в соцсетях пожаловались автомобилисты."Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное — оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно", — приводятся в сообщении слова Орлова.Работу дорожников также раскритиковал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев."Сегодня в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей орлов (свердловская область), евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество