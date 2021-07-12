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В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки
В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки - РИА Новости, 12.07.2021
В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание круглосуточно вести работы по ремонту моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги после того, как... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:23
2021-07-12T21:23
2021-07-12T21:27
россия
алексей орлов (свердловская область)
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание круглосуточно вести работы по ремонту моста на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги после того, как Новокольцовский тракт встал в многокилометровую "пробку", сообщает администрация города.На автомобильные заторы ранее в соцсетях пожаловались автомобилисты."Мост на Луганской-Объездной не ремонтировался 20 лет. Состояние аварийное — оставить как есть невозможно. В этих условиях работать лишь по 12 часов в сутки неэффективно. Дал указания, чтобы подрядчик пересмотрел график и интенсивность работ. Теперь ремонт будет идти круглосуточно", — приводятся в сообщении слова Орлова.Работу дорожников также раскритиковал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев."Сегодня в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании "УралДорТехнологии" ко мне на разговор. Так работать нельзя", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
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россия, алексей орлов (свердловская область), евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество
В Екатеринбурге начнут круглосуточный ремонт моста из-за пробки
21:23 12.07.2021 (обновлено: 21:27 12.07.2021)
Мэр Екатеринбурга Орлов потребовал круглосуточно ремонтировать мост после образования пробки