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Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов
Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов - РИА Новости, 12.07.2021
Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов
Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан"*, сообщает министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:58
2021-07-12T18:02
россия
логар (провинция)
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан"*, сообщает министерство внутренних дел республики."В ходе особой операции сил специальной полиции Афганистана &lt;...&gt; в провинции Логар прошлой ночью был ликвидирован глава разведки "Талибана"* Кари Шагаси &lt;...&gt; еще два боевика задержаны", — говорится в заявлении.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге страны. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html
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россия
логар (провинция)
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россия, логар (провинция), талибан, сша, в мире
Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов
16:58 12.07.2021 (обновлено: 18:02 12.07.2021)
 
© REUTERS / ParwizВоеннослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман
Военнослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© REUTERS / Parwiz

Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан"*, сообщает министерство внутренних дел республики.
"В ходе особой операции сил специальной полиции Афганистана <...> в провинции Логар прошлой ночью был ликвидирован глава разведки "Талибана"* Кари Шагаси <...> еще два боевика задержаны", — говорится в заявлении.
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00
Зачем России талибы?
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге страны. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 08:00
Что будет после бегства американцев из Афганистана
 
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