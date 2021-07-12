Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов
16:58 12.07.2021 (обновлено: 18:02 12.07.2021)
© REUTERS / ParwizВоеннослужащие Афганской национальной армии патрулируют территорию возле контрольно-пропускного пункта, отбитого у талибов, в провинции Лагман
Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан"*, сообщает министерство внутренних дел республики.
"В ходе особой операции сил специальной полиции Афганистана <...> в провинции Логар прошлой ночью был ликвидирован глава разведки "Талибана"* Кари Шагаси <...> еще два боевика задержаны", — говорится в заявлении.
10 июля, 08:00Зачем России талибы?
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге страны. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* Террористическая организация, запрещенная в России.