https://ria.ru/20210712/afganistan-1740959262.html

Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов

Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов - РИА Новости, 12.07.2021

Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки талибов

Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан"*, сообщает министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:58

2021-07-12T16:58

2021-07-12T18:02

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логар (провинция)

талибан

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки движения "Талибан"*, сообщает министерство внутренних дел республики."В ходе особой операции сил специальной полиции Афганистана <...> в провинции Логар прошлой ночью был ликвидирован глава разведки "Талибана"* Кари Шагаси <...> еще два боевика задержаны", — говорится в заявлении.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии Вашингтона в республике.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге страны. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

россия

логар (провинция)

сша

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россия, логар (провинция), талибан, сша, в мире