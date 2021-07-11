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В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
В Сирии заявили о взрыве на военной базе США - РИА Новости, 11.07.2021
В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе "Коноко" к востоку от Дейр-эз-Зора, на котором находится военная база США, об этом со ссылкой на источники... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T02:48
2021-07-11T02:48
2021-07-11T02:48
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КАИР, 11 июл - РИА Новости. Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе "Коноко" к востоку от Дейр-эз-Зора, на котором находится военная база США, об этом со ссылкой на источники сообщает сирийское информационное агентство Сана.По данным собеседников агентства, после взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил". Других подробностей инцидента Сана пока не приводит.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя минобороны США сообщили о том, что американские военные в субботу подверглись атаке на востоке Сирии. Данных о пострадавших или об ущербе нет.Неназванный чиновник минобороны, на которого ссылается агентство, сообщил, что атака произошла в сирийском Коноко.
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дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, сирия, сша, в мире
В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
Сана сообщило о взрыве на газоперерабатывающем заводе "Коноко", где находится военная база США