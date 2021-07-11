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В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
В Сирии заявили о взрыве на военной базе США - РИА Новости, 11.07.2021
В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе "Коноко" к востоку от Дейр-эз-Зора, на котором находится военная база США, об этом со ссылкой на источники... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T02:48
2021-07-11T02:48
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КАИР, 11 июл - РИА Новости. Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе "Коноко" к востоку от Дейр-эз-Зора, на котором находится военная база США, об этом со ссылкой на источники сообщает сирийское информационное агентство Сана.По данным собеседников агентства, после взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил". Других подробностей инцидента Сана пока не приводит.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя минобороны США сообщили о том, что американские военные в субботу подверглись атаке на востоке Сирии. Данных о пострадавших или об ущербе нет.Неназванный чиновник минобороны, на которого ссылается агентство, сообщил, что атака произошла в сирийском Коноко.
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дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, сирия, сша, в мире
В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:48 11.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный патруль США в окрестностях города Хасеке
Военный патруль США в окрестностях города Хасеке - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сана сообщило о взрыве на газоперерабатывающем заводе "Коноко", где находится военная база США

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КАИР, 11 июл - РИА Новости. Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе "Коноко" к востоку от Дейр-эз-Зора, на котором находится военная база США, об этом со ссылкой на источники сообщает сирийское информационное агентство Сана.
"Источники сообщили корреспонденту Сана, что перед полуночью на территории военной базы американских оккупационных сил на газоперерабатывающем заводе "Коноко" на востоке страны произошел взрыв", - сообщает агентство.
По данным собеседников агентства, после взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил". Других подробностей инцидента Сана пока не приводит.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя минобороны США сообщили о том, что американские военные в субботу подверглись атаке на востоке Сирии. Данных о пострадавших или об ущербе нет.
Неназванный чиновник минобороны, на которого ссылается агентство, сообщил, что атака произошла в сирийском Коноко.
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