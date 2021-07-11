https://ria.ru/20210711/vaktsinatsiya-1740787958.html
Оперштаб рассказал о ситуации с записью на прививку от COVID-19 в Москве
Оперштаб рассказал о ситуации с записью на прививку от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.07.2021
Оперштаб рассказал о ситуации с записью на прививку от COVID-19 в Москве
В 105 поликлиниках Москвы есть свободные "окна" для записи на вакцинацию от коронавируса в понедельник, а на вторник и следующие дни есть около 30% "окон",... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:55
2021-07-11T09:55
2021-07-11T10:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
москва
вакцинация
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В 105 поликлиниках Москвы есть свободные "окна" для записи на вакцинацию от коронавируса в понедельник, а на вторник и следующие дни есть около 30% "окон", сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Еще недавно на базе городских поликлиник функционировало 100 центров вакцинации, сегодня их 119, а время работы было увеличено до 22.00. В результате в 105 поликлиниках даже на завтра есть свободные слоты для записи, а на второй и следующие дни есть около 30% свободных "окон" для записи", - говорится в сообщении.Отмечается, что без записи сделать прививку можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы тоже был увеличен: они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Дополнительно в павильонах увеличили количество врачебно-сестринских бригад, чтобы сделать прививку могло большее количество человек. В результате в большинстве павильонов даже в загруженные часы время ожидания прививки составляет не более 25 минут, а в целом медработники готовы прививать там в два раза больше жителей при увеличении спроса."Также вакцинация проводится в семи госуслугах "Мои Документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них – один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином Дворе. Режим его работы вчера был расширен – теперь сделать прививку здесь можно с 8.30 утра. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тысяч человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас", - говорится в сообщении.Отмечается, что для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день. Даже в воскресенье, когда со дня старта уже прошло достаточное время, его мощностей хватает, чтобы прививать в два раза больше желающих. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, москва, вакцинация, общество
Оперштаб рассказал о ситуации с записью на прививку от COVID-19 в Москве
09:55 11.07.2021 (обновлено: 10:24 11.07.2021)
Оперштаб сообщил, что в 105 поликлиниках Москвы можно записаться на вакцинацию на завтра
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
В 105 поликлиниках Москвы
есть свободные "окна" для записи на вакцинацию от коронавируса
в понедельник, а на вторник и следующие дни есть около 30% "окон", сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Еще недавно на базе городских поликлиник функционировало 100 центров вакцинации, сегодня их 119, а время работы было увеличено до 22.00. В результате в 105 поликлиниках даже на завтра есть свободные слоты для записи, а на второй и следующие дни есть около 30% свободных "окон" для записи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что без записи сделать прививку можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы тоже был увеличен: они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Дополнительно в павильонах увеличили количество врачебно-сестринских бригад, чтобы сделать прививку могло большее количество человек. В результате в большинстве павильонов даже в загруженные часы время ожидания прививки составляет не более 25 минут, а в целом медработники готовы прививать там в два раза больше жителей при увеличении спроса.
"Также вакцинация проводится в семи госуслугах "Мои Документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них – один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином Дворе. Режим его работы вчера был расширен – теперь сделать прививку здесь можно с 8.30 утра. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тысяч человек в сутки, то есть в два раза больше, чем сейчас", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день. Даже в воскресенье, когда со дня старта уже прошло достаточное время, его мощностей хватает, чтобы прививать в два раза больше желающих. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.