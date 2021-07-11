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В ОП предложили посвятить марку вакцине "Спутник V"
В ОП предложили посвятить марку вакцине "Спутник V" - РИА Новости, 11.07.2021
В ОП предложили посвятить марку вакцине "Спутник V"
Создать новую почтовую марку, посвященную отечественной вакцине "Спутник V", предложил Почте России член Общественной палаты РФ, председатель Координационного... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:13
2021-07-11T13:13
2021-07-11T13:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Создать новую почтовую марку, посвященную отечественной вакцине "Спутник V", предложил Почте России член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, об этом он сообщил РИА Новости."Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, почтовая связь невозможна без использования марок. И образы, которые на них используют, всегда отражают важнейшее достижения нашей страны. Создание первой российской вакцины от коронавируса непременно должно быть отражено на почтовом конверте. Тем более что уже выпущена монета "Самоотверженный труд медицинских работников" номиналом 25 рублей", – отметил Нифантьев.По его мнению, почтовый оператор может инициировать конкурс, предложив россиянам стать авторами такой марки.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, здоровье - общество, общественная палата рф, почта россии, общество
В ОП предложили посвятить марку вакцине "Спутник V"
Член Общественной палаты Нифантьев предложил Почте России посвятить марку вакцине "Спутник V"