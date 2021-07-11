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При пожаре на даче в Тамбовской области погибли женщина и двое детей
При пожаре на даче в Тамбовской области погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 11.07.2021
При пожаре на даче в Тамбовской области погибли женщина и двое детей
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Тамбовской области, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T12:29
2021-07-11T12:29
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
происшествия
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БРЯНСК, 11 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в Тамбовской области, сообщает СУСК РФ по региону."При тушении пожара в дачном домике спасатели обнаружили тела 31-летней женщины и двух ее малолетних сыновей (2 года и 7 лет)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье в селе Кобяки Кирсановского района.Семья приехала в летний домик на выходные из города Кирсанова. Возгорание заметил супруг погибшей, который рано утром ушел косить траву.Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Следователи и криминалисты СК продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки, говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, происшествия
При пожаре на даче в Тамбовской области погибли женщина и двое детей
12:29 11.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПередача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области
Передача машин скорой помощи в распоряжение больниц Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Женщина и двое детей погибли при пожаре в дачном домике в Тамбовской области

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 11 июл - РИА Новости. Женщина и двое детей погибли при пожаре в Тамбовской области, сообщает СУСК РФ по региону.
"При тушении пожара в дачном домике спасатели обнаружили тела 31-летней женщины и двух ее малолетних сыновей (2 года и 7 лет)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье в селе Кобяки Кирсановского района.
Семья приехала в летний домик на выходные из города Кирсанова. Возгорание заметил супруг погибшей, который рано утром ушел косить траву.
Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи и криминалисты СК продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки, говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьПроисшествия
 
 
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