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Рыжая Трусова, фиолетовая Косторная: цветовой мятеж фигуристок

Рыжая Трусова, фиолетовая Косторная: цветовой мятеж фигуристок - РИА Новости, 11.07.2021

Рыжая Трусова, фиолетовая Косторная: цветовой мятеж фигуристок

На данный момент в российском фигурном катании сложилась действительно уникальная ситуация: шестеро сильнейших фигуристок планеты занимаются у одного тренера. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:00

2021-07-11T08:00

2021-07-11T08:02

анна щербакова

алена косторная

александра трусова

этери тутберидзе

евгения медведева

евгений плющенко

колумнисты - авторы

фигурное катание

олимпийские игры

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На данный момент в российском фигурном катании сложилась действительно уникальная ситуация: шестеро сильнейших фигуристок планеты занимаются у одного тренера.Ближайшей осенью в олимпийский сезон-2021/2022 по фигурному катанию вступят Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых — и все они плотненько, как птенчики, скучковались в "хрустальном" гнездышке под боком у Этери Тутберидзе.В спорте иногда крайне тяжело заниматься у одного тренера даже двум мировым звездам (Плющенко и Ягудин у Мишина, Загитова и Медведева у той же Тутберидзе — как самые яркие примеры), а тут их целая стайка, и уделить равное количество внимания и накормить драгоценным зернышком тренерского мастерства каждую ледовую пташку бывает просто физически невозможно.В этой ситуации нервы могут выдержать не у всех, и в толпе безусловных талантов выживет либо самый стойкий, либо самый заметный. Скорее всего, именно желание выделиться на фоне остальных и заявить всему окружающему миру, что "я не такая, как все", "не такая, как они", и привело к тому, что уже две фигуристки из группы Тутберидзе буквально с головой окунулись в пучину радикальных внешних перевоплощений.Цветная революция Первой, кто решился на эксперименты с цветом волос из наших фигуристок текущего поколения, стала Евгения Медведева. После сенсационного побега из группы Тутберидзе в 2018 году в Торонто к Брайану Орсеру Жене захотелось перемен не только в спортивной карьере, но и во внешнем виде.Уже в сезоне-2019/2020 Медведева резко меняет имидж и предстает перед публикой в новом облике. Ее волосы приобретают красновато-бордовый оттенок, да и в целом стиль у "канадской беглянки" становится более женственным и даже откровенным, порождая нескромные ассоциации с "опытной мадам". Но уже через год, вернувшись к Этери Тутберидзе, к нам вернулась и прежняя Евгения Медведева — элегантная стильная шатенка, прекрасно разбирающаяся в модных трендах и сделавшая ставку уже не на домашние эксперименты с внешним видом, а на поиск новых образов в fashion-каталогах категории люкс и на работу с профессионалами из мира моды. Рыжая РакетаНо история с красными волосами Евгении Медведевой неожиданно получает продолжение, и идею резкой смены имиджа, причем больше в сторону подросткового мятежа, нежели руководствуясь актуальными модными тенденциями, подхватывает Александра Трусова, которая всегда поглядывала в сторону Евгении с очевидной долей уважения и симпатии.После окончания сезона-2020/2021 наша Русская Ракета, понимая, что в академии Евгения Плющенко, кроме проживания в каркасном домике с оленьими рогами у входа и очередной бронзовой медали, ей больше ничего не светит, принимает неожиданное для многих решение вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Чтобы появление в "Хрустальном" выглядело максимально эффектно и по возможности не напоминало о той — прошлой — Трусовой, которая своим переходом к Плющенко в начале 2020 года обидела все руководство "Самбо-70", Саша решает покрасить волосы в ярко-рыжий цвет, приняв тем самым эстафету цветной революции от Евгении Медведевой.Получилось очень дерзко и даже возмутительно. Если Евгения в своих экспериментах с внешним видом все-таки не переступала порог дома под названием "Что здесь происходит?!", то Саша в него влетела сразу с двух ног.В жизни каждого человека 16-17 лет — крайне непростой период. Добавьте к этому тот самый пубертат, который фактически отправил Загитову и Медведеву кататься в ледовых шоу, а не за очередной медалью международных турниров, и в результате мы получаем находящегося под огромным давлением подростка, каждый день испытывающего стресс из-за своих и родительских спортивных амбиций, всеобщего внимания и страшной конкуренции, которой никогда еще не было в истории российского женского фигурного катания.Пройти эту территорию под названием "Все мы когда-то были молодыми" под несмолкаемую какофонию "медных труб" и шквала критики из-за малейшей ошибки без последствий удается не каждой юной фигуристке, и огненно-рыжие волосы — это еще самый безобидный итог буйства гормонов и мощнейшего общественного прессинга в жизни 17-летнего человечка, который только можно представить.Шалость удалась: "Алена ты всегда прекрасна!"Только тренеры группы Этери Тутберидзе с трудом пережили все эмоциональные этапы по модели Кюблера — Росса в отношении нового имиджа Саши Трусовой (от отрицания, гнева, торга и депрессии до его принятия), как на их и так расшатанную постоянными уходами-приходами фигуристок нервную систему свалилась очередная косметическая причуда в виде фиолетовых волос и "силиконовых" губ — на этот раз от неугомонной Алены Косторной. Правда, пост, в котором Алена опубликовала еще и вторую селфи-фотографию, где было отчетливо видно, что губы фигуристки изменились и приобрели типичную после косметологических уколов форму "уточкой", Косторная была вынуждена удалить через сутки после публикации из-за хлынувшего шквала критики и негатива. Позже Алена вернет данный пост в свой Instagram лишь с одним фото, где она держит собачку.Но интернет помнит все, и новый розово-фиолетовый пышногубый облик Алены Косторной мгновенно разлетелся по всем социальным сетям, спровоцировав чуть ли не главный скандал этого лета в мире фигурного катания.Поклонники Алены изо всех сил пытались поддержать своего кумира комментариями с сердечками и признаниями в любви, но даже они не смогли перекрыть огромную волну хейта в адрес Косторной с ее новым имиджем, наполненную соцсетевыми фырканьями диванных критиков примерно следующего содержания: "это же пенсионный цвет", "нет ничего прекрасней природной красоты", "зачем губы испортила?", "губы, как у рыбки" и так далее. В результате чего Алене и пришлось удалить вызвавшее обидные высказывания селфи.Истерика из-за "новой" Алены Косторной дошла до того, что в Twitter на какое-то время стал актуальным тег в ее поддержку #AlionaYouAreAlwaysBeautiful ("Алена, ты всегда прекрасна") с опубликованными под ним постами, основной мыслью которых было: "отстаньте от ребенка", "ее тело — ее дело", "люблю ее, несмотря ни на что!"Вот так озорная шалость с переменой цвета волос и легкие манипуляции с формой губ известной фигуристки сотворили настолько шумный социальный переполох, что в определенный момент стало казаться, что он перерастает чуть ли не в очередное общественное движение в поддержку прав женщин."Кайфуйте! Жизнь одна!"Стала бы красить волосы в красный цвет Евгения Медведева, если бы в 2018 году она не испытала сильнейший шок от бесчисленных злобных обвинений в предательстве после ухода от Тутберидзе? Превратилась бы в рыжую бестию Саша Трусова и в пурпурную фею Алена Косторная, если бы не сильнейшее давление и конкуренция в российском женском фигурном катании — и, в частности, в группе Этери Тутберидзе? И каких еще экспериментов с внешностью ожидать нам от других российских фигуристок: Щербакова побреется налысо, а Валиева, Усачева и Хромых сделают пирсинг и татуировки на лице с надписью "Тутберхаус" (в честь созданного ими TikTok-аккаунта)?Но, несмотря на радикальные смены имиджа и перевоплощения наших юных спортсменок, в какой-то момент становится очевидно, что стрессовые ситуации в их жизни, из которых они пытаются найти выход с помощью экспериментов с внешностью, — это лишь вершина айсберга.Они ведь не просто талантливые фигуристки, дерзкие подростки, модные девчонки и обворожительные красотки — они в первую очередь настоящие мировые звезды фигурного катания, которое в последнее время стало буквально сливаться с поп-культурой.Фигуристы ставят свои программы на треки Билли Айлиш, Бритни Спирс и Muse (и это не показательные номера), активно и успешно ведут Instagram, снимают ролики в TikTok, участвуют в телешоу, рекламе и прочих пиар-мероприятиях, из которых состоит типичная жизнь звезд шоу-бизнеса.Разве виновата Этери Тутберидзе в том, что она своим тренерским талантом и мастерством художника по льду создала из этих девочек кумиров миллионов, превратив каток "Хрустальный" в настоящую "Фабрику звезд"? И теперь, когда в ее гнездышке целый "тутберхаус" из популярных фигуристок, конечно, в определенный момент кто-то из них начинает пытаться выделиться на фоне остальных всеми возможными способами.В этой ситуации особенно хочется поддержать Сашу Трусову и Алену Косторную в их смелых экспериментах с внешностью. Напомнив им ставшее уже мемом духоподъемное высказывание самой техничной фигуристки в истории "Ледникового периода", великой театральной актрисы, после спектаклей с участием которой зрители всерьез задумывались о том, что предсказания майя о конце света вполне реальны, — неутомимой Ольги Бузовой: "Никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна! Аааааа!"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

анна щербакова, алена косторная, александра трусова, этери тутберидзе, евгения медведева, евгений плющенко, колумнисты - авторы, фигурное катание, олимпийские игры, авторы