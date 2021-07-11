Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде
"Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала санкции против Медведчука политической расправой
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Санкции против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
"Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют "в полном объеме", являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права", - говорится в тексте.
Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций СНБО она вступит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
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