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Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой - РИА Новости, 11.07.2021
Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
Санкции против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука являются лишь средством политической расправы и... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:16
2021-07-11T15:16
оксана марченко
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Санкции против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы."Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют "в полном объеме", являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права", - говорится в тексте.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций СНБО она вступит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html
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оксана марченко, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире
Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:16 11.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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"Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала санкции против Медведчука политической расправой

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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Санкции против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
"Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют "в полном объеме", являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права", - говорится в тексте.
Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций СНБО она вступит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.
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