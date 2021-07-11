https://ria.ru/20210711/medvedchuk-1740811782.html

Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой

Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой - РИА Новости, 11.07.2021

Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой

Санкции против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука являются лишь средством политической расправы и... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T15:16

2021-07-11T15:16

2021-07-11T15:16

оксана марченко

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733286777_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_f7e8ca7170b3cdc4eda0264f570b295c.jpg

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Санкции против главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы."Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют "в полном объеме", являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права", - говорится в тексте.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко.Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО. Марченко заявила, что после введенных против нее и ее мужа санкций СНБО она вступит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Медведчук 16 марта обжаловал в Верховном суде указ президента, которым в отношении него были введены санкции.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана марченко, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире