https://ria.ru/20210711/maska-1740837121.html
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки - РИА Новости, 11.07.2021
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки
Полиция Ивановской области проверит данные, что полицейский якобы высадил 12-летнюю девочку без медицинской маски из маршрутки, сообщили РИА Новости в УМВД по... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T20:46
2021-07-11T20:46
2021-07-11T20:46
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ивановская область
иваново
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Полиция Ивановской области проверит данные, что полицейский якобы высадил 12-летнюю девочку без медицинской маски из маршрутки, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Информацию об инциденте опубликовал портал IvanovoNews со ссылкой на маму девочки. В материале отмечается, что днем 8 июля ее 12-летняя дочь ехала на маршрутке в Иваново, на остановке зашел сотрудник полиции с проверкой наличия масок у пассажиров. У девочки маски не оказалось, и ее, как утверждается в публикации, высадили. Больше денег у девочки не было, а телефон сел, поэтому несколько остановок ей пришлось пройти пешком."Пока ситуация неясна. Назначена проверка. Результаты мне пока неизвестны", - отметили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, уточнив, что проверка проводится после публикации.Ранее 8 июля директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин сообщил журналистам, что в Ивановской области вводят запрет на проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.
https://ria.ru/20210618/maska-1737593553.html
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россия, ивановская область, иваново, происшествия
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки в Иваново