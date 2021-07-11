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Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки - РИА Новости, 11.07.2021
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки
Полиция Ивановской области проверит данные, что полицейский якобы высадил 12-летнюю девочку без медицинской маски из маршрутки, сообщили РИА Новости в УМВД по... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T20:46
2021-07-11T20:46
россия
ивановская область
иваново
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Полиция Ивановской области проверит данные, что полицейский якобы высадил 12-летнюю девочку без медицинской маски из маршрутки, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Информацию об инциденте опубликовал портал IvanovoNews со ссылкой на маму девочки. В материале отмечается, что днем 8 июля ее 12-летняя дочь ехала на маршрутке в Иваново, на остановке зашел сотрудник полиции с проверкой наличия масок у пассажиров. У девочки маски не оказалось, и ее, как утверждается в публикации, высадили. Больше денег у девочки не было, а телефон сел, поэтому несколько остановок ей пришлось пройти пешком."Пока ситуация неясна. Назначена проверка. Результаты мне пока неизвестны", - отметили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, уточнив, что проверка проводится после публикации.Ранее 8 июля директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин сообщил журналистам, что в Ивановской области вводят запрет на проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.
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россия, ивановская область, иваново, происшествия
Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки
20:46 11.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Полиция проверит данные о девочке без маски, высаженной из маршрутки в Иваново

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Полиция Ивановской области проверит данные, что полицейский якобы высадил 12-летнюю девочку без медицинской маски из маршрутки, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Информацию об инциденте опубликовал портал IvanovoNews со ссылкой на маму девочки. В материале отмечается, что днем 8 июля ее 12-летняя дочь ехала на маршрутке в Иваново, на остановке зашел сотрудник полиции с проверкой наличия масок у пассажиров. У девочки маски не оказалось, и ее, как утверждается в публикации, высадили. Больше денег у девочки не было, а телефон сел, поэтому несколько остановок ей пришлось пройти пешком.
"Пока ситуация неясна. Назначена проверка. Результаты мне пока неизвестны", - отметили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, уточнив, что проверка проводится после публикации.
Ранее 8 июля директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин сообщил журналистам, что в Ивановской области вводят запрет на проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.
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