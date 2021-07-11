https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794950.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Томской области и Чувашии - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:26

2021-07-11T11:26

2021-07-11T11:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

кировская область

томская область

магаданская область

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Томской области и Чувашии - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Томская область, Республика Чувашия - 0,21%, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан - 0,22%, Кировская область - 0,23%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740773891.html

кировская область

томская область

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, томская область, магаданская область, общество