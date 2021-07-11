https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794950.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Томской области и Чувашии - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:26
2021-07-11T11:26
2021-07-11T11:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
кировская область
томская область
магаданская область
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки наблюдается в Томской области и Чувашии - 0,21%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Томская область, Республика Чувашия - 0,21%, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан - 0,22%, Кировская область - 0,23%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, томская область, магаданская область, общество
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19