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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794387.html
В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19
В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 25 033 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:22
2021-07-11T12:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 25 033 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 25 082 заразившихся. Темп прироста продолжает незначительно снижаться и на сегодня составляет 0,43 процента (днем ранее — 0,44 процента). У более чем 11 процентов инфицированных нет симптомов. Умерли за сутки 749 человек, выписались после лечения — 17 382.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5410 (накануне было 5694), Подмосковье — 2511, Санкт-Петербурге — 2007, Нижегородской области — 525, Воронежской — 430, Свердловской — 425, Красноярском крае — 408, Крыму — 368, Иркутской области — 361, Пермском крае — 357.Меньше всего заболевших выявили на Чукотке — семь, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 20.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 783 333 человека, из них 143 002 умерли, 5 200 219 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступна вакцина "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210711/delta-shtamm-1740791983.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19
11:22 11.07.2021 (обновлено: 12:24 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В России за сутки выявили 25 033 случая заболевания коронавирусной инфекцией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 25 033 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 25 082 заразившихся. Темп прироста продолжает незначительно снижаться и на сегодня составляет 0,43 процента (днем ранее — 0,44 процента). У более чем 11 процентов инфицированных нет симптомов. Умерли за сутки 749 человек, выписались после лечения — 17 382.
Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5410 (накануне было 5694), Подмосковье — 2511, Санкт-Петербурге — 2007, Нижегородской области — 525, Воронежской — 430, Свердловской — 425, Красноярском крае — 408, Крыму — 368, Иркутской области — 361, Пермском крае — 357.
Меньше всего заболевших выявили на Чукотке — семь, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 20.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступна вакцина "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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