https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740794387.html

В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19

В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 25 033 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:22

2021-07-11T11:22

2021-07-11T12:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 25 033 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 25 082 заразившихся. Темп прироста продолжает незначительно снижаться и на сегодня составляет 0,43 процента (днем ранее — 0,44 процента). У более чем 11 процентов инфицированных нет симптомов. Умерли за сутки 749 человек, выписались после лечения — 17 382.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5410 (накануне было 5694), Подмосковье — 2511, Санкт-Петербурге — 2007, Нижегородской области — 525, Воронежской — 430, Свердловской — 425, Красноярском крае — 408, Крыму — 368, Иркутской области — 361, Пермском крае — 357.Меньше всего заболевших выявили на Чукотке — семь, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 20.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 783 333 человека, из них 143 002 умерли, 5 200 219 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступна вакцина "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/delta-shtamm-1740791983.html

https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740779753.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество