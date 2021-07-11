В России за сутки выявили 25 033 случая COVID-19
11:22 11.07.2021 (обновлено: 12:24 11.07.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 25 033 случая заболевания коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 25 033 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 25 082 заразившихся. Темп прироста продолжает незначительно снижаться и на сегодня составляет 0,43 процента (днем ранее — 0,44 процента). У более чем 11 процентов инфицированных нет симптомов. Умерли за сутки 749 человек, выписались после лечения — 17 382.
Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5410 (накануне было 5694), Подмосковье — 2511, Санкт-Петербурге — 2007, Нижегородской области — 525, Воронежской — 430, Свердловской — 425, Красноярском крае — 408, Крыму — 368, Иркутской области — 361, Пермском крае — 357.
Меньше всего заболевших выявили на Чукотке — семь, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 20.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 783 333 человека, из них 143 002 умерли, 5 200 219 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186,4 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступна вакцина "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".