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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210711/infantilnost-1740653147.html
Названы самые инфантильные знаки зодиака
Названы самые инфантильные знаки зодиака - РИА Новости, 11.07.2021
Названы самые инфантильные знаки зодиака
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини рассказала, представители каких знаков зодиака самые инфантильные. Ей кажется, что такие люди любят устраивать... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T06:47
2021-07-11T06:47
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини рассказала, представители каких знаков зодиака самые инфантильные. Ей кажется, что такие люди любят устраивать истерики и вести себя так, будто не хотят взрослеть, сообщает Pinkvilla. Овны знают, как добиваться своих целей: кричат, обижаются и снова кричат, пока оппонент не сдастся. У представителей этого знака есть проблемы с темпераментом. Они плохо умеют сдерживать эмоции, поэтому часто капризничают как дети. "Овны также вспыльчивые и незрелые люди, которые думают только о себе", — считает Яшасвини. Тельцам нравится идея о том, что им все должны. А еще представители этого знака, прямо как малыши, терпеть не могут, когда их игнорируют и не уделяют внимания. "Инфантильность Тельцов может выражаться и в обидчивости. Они практически не умеют шутить над собой", — отмечает астролог. Раки — капризные и слишком эмоциональные люди. Их часто называют "несерьезными " из-за их неразумных поступков и частых истерик. Раки быстро раздражаются и обижаются, поэтому не подумают дважды, прежде чем сказать что-то, что может навредить другому человеку.Рыбы живут в собственном мире. Их практически не беспокоит то, что думают о них. Они также не заботятся о своих ролях и обязанностях, что должны делать взрослые люди. Вместо этого они изолируют себя от реальности.
https://ria.ru/20210627/rasstavanie-1738630775.html
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гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы самые инфантильные знаки зодиака

06:47 11.07.2021
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiЖенский плач
Женский плач - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини рассказала, представители каких знаков зодиака самые инфантильные. Ей кажется, что такие люди любят устраивать истерики и вести себя так, будто не хотят взрослеть, сообщает Pinkvilla.
Овны знают, как добиваться своих целей: кричат, обижаются и снова кричат, пока оппонент не сдастся. У представителей этого знака есть проблемы с темпераментом. Они плохо умеют сдерживать эмоции, поэтому часто капризничают как дети. "Овны также вспыльчивые и незрелые люди, которые думают только о себе", — считает Яшасвини.
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Тельцам нравится идея о том, что им все должны. А еще представители этого знака, прямо как малыши, терпеть не могут, когда их игнорируют и не уделяют внимания. "Инфантильность Тельцов может выражаться и в обидчивости. Они практически не умеют шутить над собой", — отмечает астролог.
Раки — капризные и слишком эмоциональные люди. Их часто называют "несерьезными " из-за их неразумных поступков и частых истерик. Раки быстро раздражаются и обижаются, поэтому не подумают дважды, прежде чем сказать что-то, что может навредить другому человеку.
Рыбы живут в собственном мире. Их практически не беспокоит то, что думают о них. Они также не заботятся о своих ролях и обязанностях, что должны делать взрослые люди. Вместо этого они изолируют себя от реальности.
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