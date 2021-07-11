https://ria.ru/20210711/gaydukevich-1740824302.html

Дом белорусского депутата забросали коктейлями Молотова

Дом белорусского депутата забросали коктейлями Молотова - РИА Новости, 11.07.2021

Дом белорусского депутата забросали коктейлями Молотова

Белорусский депутат, зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич сообщил РИА Новости, что ночью в его дом... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T18:01

2021-07-11T18:01

2021-07-11T20:22

олег гайдукевич

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 11 июл — РИА Новости. Белорусский депутат, зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич сообщил РИА Новости, что ночью в его дом неизвестный бросил коктейли Молотова, никто не пострадал."Ночью в мой дом кинули три бутылки с зажигательной смесью: одна попала в дом, две — на стоянку у дома. Одна из бутылок, упавших на стоянку, разбилась и загорелась", — сказал депутат.Он отметил, что "по счастливой случайности никто не пострадал". Гайдукевич пояснил, что его и членов его семьи дома не было, но на стоянке были припаркованы машины, поэтому нападавшие могли думать, что депутат и его семья находятся дома.Собеседник агентства рассказал, что на хлопок от разбившейся на стоянке бутылки с зажигательной смесью выбежал сосед, который "зафиксировал машину и нападавшего". По его словам, в настоящее время в связи с инцидентом работает оперативно-следственная группа.Парламентарий убежден, что случившееся является следствием его позиции по текущей ситуации в стране. "Это за мои высказывания, за мою позицию. Вот такую "демократию" они (протестующая оппозиция. — Прим. ред.) нам готовят", — сказал Гайдукевич. Он также рассказал, что с августа прошлого года в его адрес поступали угрозы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html

https://ria.ru/20210703/lukashenko-1739774862.html

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олег гайдукевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире