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Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде достигло 90

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде достигло 90 - РИА Новости, 11.07.2021

Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде достигло 90

Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 90, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T18:15

2021-07-11T18:15

2021-07-11T18:15

флорида

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении жилого дома в американском штате Флорида достигло 90, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось о 86 погибших."Мы извлекли еще несколько тел. Число подтвержденных смертей сейчас составляет 90", - заявила она на пресс-конференции. По ее словам, на данный момент установлена личность 71 погибшего.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, в мире