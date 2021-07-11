https://ria.ru/20210711/bolgariya-1740849842.html

Экзит-полл: правящая партия в Болгарии потеряла лидерство на выборах

Экзит-полл: правящая партия в Болгарии потеряла лидерство на выборах - РИА Новости, 11.07.2021

Экзит-полл: правящая партия в Болгарии потеряла лидерство на выборах

Параллельный подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Болгарии показал, что партия "Есть такой народ" обгоняет с минимальным отрывом правящую ГЕРБ,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T23:43

2021-07-11T23:43

2021-07-11T23:43

болгария

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Параллельный подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Болгарии показал, что партия "Есть такой народ" обгоняет с минимальным отрывом правящую ГЕРБ, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на exit poll компании Gallup.Ранее данные exit poll показывали, что избиратели отдают предпочтение партии ГЕРБ: она набрала 22,1% голосов, в то время как "Есть такой народ" - 21,5%.Согласно новым данным по exit poll, партия "Есть такой народ" получает 23,2% голосов, а правящая ГЕРБ набирает 22,9%, уступая всего 0,3%. На третьей и четвертой строчках расположились Болгарская социалистическая партия (БСП) и "Демократическая Болгария" с 14,2% и 13,2% соответственно.В воскресенье в Болгарии состоялись досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (совпадает с мск) и закрылись в 20.00. В выборах приняли участие 15 партий и восемь коалиций, на 240 депутатских мест претендуют 6048 кандидатов.Предыдущие выборы прошли 4 апреля. На них победила правящая тогда партия ГЕРБ, набрав 26,18%. На втором месте была партия шоумена Слави Трифонова "Есть такой народ" с 17,66%, на третьем - Болгарская социалистическая партия (БСП) - 15,01%. Кроме того, в парламент прошли партия "Демократическая Болгария" (9,45% голосов), "Движение за права и свободы" (10,49%) и "Поднимайся! Мафию долой!" (4,72%). Однако сформировать правительство не получилось.Болгария — парламентская республика. Народное собрание состоит из 240 депутатов, их избирают всеобщим народным голосованием на четыре года. Партия проходит в парламент, если за нее проголосовали более 4% избирателей.

https://ria.ru/20210711/vybory-1740585932.html

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