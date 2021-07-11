https://ria.ru/20210711/bolelschiki-1740818188.html
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии - РИА Новости Спорт, 11.07.2021
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии
Болельщики сборной Англии рано утром в воскресенье запускали фейерверки у отеля команды Италии в преддверии финала чемпионата Европы по футболу, сообщает The... РИА Новости Спорт, 11.07.2021
2021-07-11T16:29:00+03:00
2021-07-11T16:29:00+03:00
2021-07-11T16:29:00+03:00
футбол
сборная италии по футболу
сборная англии по футболу
евро-2020
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740818043_0:312:2702:1832_1920x0_80_0_0_433a0cbc6b765c0d16f287a21f25cadf.jpg
https://ria.ru/20210710/elizaveta-1740760130.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740818043_0:21:2702:2048_1920x0_80_0_0_a6e06160b201f9a9ad737984380969a3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сборная италии по футболу, сборная англии по футболу, евро-2020
Футбол, Сборная Италии по футболу, Сборная Англии по футболу, Евро-2020
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии
The Athletic: болельщики жгли пиротехнику рано утром у отеля сборной Италии перед финалом ЕВРО
ЕВРО-2020. Болельщики сборной Англии рано утром в воскресенье запускали фейерверки у отеля команды Италии в преддверии финала чемпионата Европы по футболу, сообщает The Athletic.
Фанаты жгли пиротехнику у паба рядом с базой лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм", на территории которой есть отель, где остановилась сборная Италии.
Итальянская сторона не обеспокоена данным событием, УЕФА не намерен проводить расследование инцидента.
Финал ЕВРО-2020 между сборными Англии и Италии пройдет в воскресенье на лондонском стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 мск.