Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии

ЕВРО-2020. Болельщики сборной Англии рано утром в воскресенье запускали фейерверки у отеля команды Италии в преддверии финала чемпионата Европы по футболу, сообщает The Athletic.

Фанаты жгли пиротехнику у паба рядом с базой лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм", на территории которой есть отель, где остановилась сборная Италии.

Итальянская сторона не обеспокоена данным событием, УЕФА не намерен проводить расследование инцидента.