Рейтинг@Mail.ru
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии - РИА Новости Спорт, 11.07.2021
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:29 11.07.2021
https://ria.ru/20210711/bolelschiki-1740818188.html
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии - РИА Новости Спорт, 11.07.2021
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии
Болельщики сборной Англии рано утром в воскресенье запускали фейерверки у отеля команды Италии в преддверии финала чемпионата Европы по футболу, сообщает The... РИА Новости Спорт, 11.07.2021
2021-07-11T16:29:00+03:00
2021-07-11T16:29:00+03:00
футбол
сборная италии по футболу
сборная англии по футболу
евро-2020
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740818043_0:312:2702:1832_1920x0_80_0_0_433a0cbc6b765c0d16f287a21f25cadf.jpg
https://ria.ru/20210710/elizaveta-1740760130.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2021
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740818043_0:21:2702:2048_1920x0_80_0_0_a6e06160b201f9a9ad737984380969a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сборная италии по футболу, сборная англии по футболу, евро-2020
Футбол, Сборная Италии по футболу, Сборная Англии по футболу, Евро-2020
Английские болельщики пускали фейерверки рядом с отелем сборной Италии

The Athletic: болельщики жгли пиротехнику рано утром у отеля сборной Италии перед финалом ЕВРО

© REUTERS / LEE SMITHБолельщики сборной Англии по футболу
Болельщики сборной Англии по футболу - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© REUTERS / LEE SMITH
Читать в
MaxДзен
ЕВРО-2020. Болельщики сборной Англии рано утром в воскресенье запускали фейерверки у отеля команды Италии в преддверии финала чемпионата Европы по футболу, сообщает The Athletic.
Фанаты жгли пиротехнику у паба рядом с базой лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм", на территории которой есть отель, где остановилась сборная Италии.
Итальянская сторона не обеспокоена данным событием, УЕФА не намерен проводить расследование инцидента.
Финал ЕВРО-2020 между сборными Англии и Италии пройдет в воскресенье на лондонском стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 мск.
Королева Великобритании Елизавета II в Георгиевском зале Виндзорского замка - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Елизавета II пожелала удачи сборной Англии в финале ЕВРО-2020
10 июля 2021, 21:19
 
ФутболСборная Италии по футболуСборная Англии по футболуЕвро-2020
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Ак Барс
    Салават Юлаев
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Торпедо НН
    Северсталь
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Динамо Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    28.01 23:00
    ПСЖ
    Ньюкасл
  • Футбол
    28.01 23:00
    Бенфика
    Реал Мадрид
  • Футбол
    28.01 23:00
    Барселона
    ФК Копенгаген
  • Футбол
    28.01 23:00
    ПСВ Эйндховен
    Бавария
  • Футбол
    28.01 23:00
    Боруссия Д
    Интер М
  • Футбол
    28.01 23:00
    Аякс
    Олимпиакос
  • Футбол
    28.01 23:00
    Наполи
    Челси
  • Футбол
    28.01 23:00
    Ливерпуль
    Карабах
  • Футбол
    28.01 23:00
    Айнтрахт Фр
    Тоттенхэм
  • Футбол
    28.01 23:00
    Брюгге
    Марсель
  • Футбол
    28.01 23:00
    Манчестер Сити
    Галатасарай
  • Футбол
    28.01 23:00
    Арсенал
    Кайрат
  • Футбол
    28.01 23:00
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Аталанта
  • Футбол
    28.01 23:00
    Байер
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала