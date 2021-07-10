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При взрыве газового баллона в Новосибирске пострадали два человека
При взрыве газового баллона в Новосибирске пострадали два человека - РИА Новости, 10.07.2021
При взрыве газового баллона в Новосибирске пострадали два человека
Газовый баллон взорвался при проведении сварочных работ в девятиэтажном доме в Новосибирске, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:09
2021-07-10T12:09
новосибирск
ленинский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 10 июл - РИА Новости. Газовый баллон взорвался при проведении сварочных работ в девятиэтажном доме в Новосибирске, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области."Около 12.10 (8.10 мск) поступило сообщение, что при проведении ремонтных (сварочных) работ в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: 1-й переулок Римского-Корсакова Ленинского района Новосибирска произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего возникло горение домашних вещей на площади 0,2 квадратных метра", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что огонь был ликвидирован до прибытия пожарной охраны. В результате происшествия взрывной волной оказались выбиты оконная рама и входная дверь квартиры. Соседние квартиры не повреждены."Предварительно пострадала хозяйка квартиры с ожогами ног и рабочий с ожогами рук. После их осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в ожоговый центр", - сообщили в ГУМЧС.
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новосибирск, ленинский район, новосибирская область, происшествия
При взрыве газового баллона в Новосибирске пострадали два человека
12:09 10.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Два человека пострадали при взрыве газового баллона в девятиэтажном доме в Новосибирске

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июл - РИА Новости. Газовый баллон взорвался при проведении сварочных работ в девятиэтажном доме в Новосибирске, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
"Около 12.10 (8.10 мск) поступило сообщение, что при проведении ремонтных (сварочных) работ в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: 1-й переулок Римского-Корсакова Ленинского района Новосибирска произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего возникло горение домашних вещей на площади 0,2 квадратных метра", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что огонь был ликвидирован до прибытия пожарной охраны. В результате происшествия взрывной волной оказались выбиты оконная рама и входная дверь квартиры. Соседние квартиры не повреждены.
"Предварительно пострадала хозяйка квартиры с ожогами ног и рабочий с ожогами рук. После их осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в ожоговый центр", - сообщили в ГУМЧС.
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