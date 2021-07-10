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При взрыве газового баллона в Новосибирске пострадали два человека

При взрыве газового баллона в Новосибирске пострадали два человека - РИА Новости, 10.07.2021

При взрыве газового баллона в Новосибирске пострадали два человека

Газовый баллон взорвался при проведении сварочных работ в девятиэтажном доме в Новосибирске, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:09

2021-07-10T12:09

2021-07-10T12:09

новосибирск

ленинский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 10 июл - РИА Новости. Газовый баллон взорвался при проведении сварочных работ в девятиэтажном доме в Новосибирске, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области."Около 12.10 (8.10 мск) поступило сообщение, что при проведении ремонтных (сварочных) работ в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: 1-й переулок Римского-Корсакова Ленинского района Новосибирска произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего возникло горение домашних вещей на площади 0,2 квадратных метра", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что огонь был ликвидирован до прибытия пожарной охраны. В результате происшествия взрывной волной оказались выбиты оконная рама и входная дверь квартиры. Соседние квартиры не повреждены."Предварительно пострадала хозяйка квартиры с ожогами ног и рабочий с ожогами рук. После их осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в ожоговый центр", - сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20210408/kemerovo-1727308882.html

новосибирск

ленинский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, ленинский район, новосибирская область, происшествия