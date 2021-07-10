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В Германии сто тысяч человек получили уведомление о вакцинации по ошибке

В Германии сто тысяч человек получили уведомление о вакцинации по ошибке - РИА Новости, 10.07.2021

В Германии сто тысяч человек получили уведомление о вакцинации по ошибке

Более 100 тысяч жителей немецкого Бранденбурга, сделавших лишь одну прививку от коронавируса, по ошибке получили подтверждение полной вакцинации, сообщает... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T22:30

2021-07-10T22:30

2021-07-10T22:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

бранденбург

германия

в мире

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БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Более 100 тысяч жителей немецкого Бранденбурга, сделавших лишь одну прививку от коронавируса, по ошибке получили подтверждение полной вакцинации, сообщает издание BZ Berlin.По его данным, на 16 июня около 460 тысяч жителей земли Бранденбург получили электронное подтверждение от местного минздрава о том, что прошли полную вакцинацию от коронавируса в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады.Однако к тому моменту лишь 382 тысячи бранденбуржцев полностью привились от COVID-19, причем часть привилась в больницах или у врача частной практики. Таким образом, пишет издание, более 100 тысяч человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации в прививочных центрах или у мобильных бригад.

бранденбург

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бранденбург, германия, в мире