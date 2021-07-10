https://ria.ru/20210710/preduprezhdenie-1740738583.html
В Курской области объявили штормовое предупреждение
В Курской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.07.2021
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение на 11-16 июля в Курской области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:10
2021-07-10T16:10
2021-07-10T16:10
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 11-16 июля в Курской области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону."Штормовое предупреждение... В период с 11 по 16 июля 2021 года на территории Курской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха 26-27 градусов, выше климатической нормы на семь-девять градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в Курской области 31 градус тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
https://ria.ru/20210708/zhara-1740504403.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары в Курской области