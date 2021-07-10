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В Курской области объявили штормовое предупреждение
В Курской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.07.2021
В Курской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение на 11-16 июля в Курской области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:10
2021-07-10T16:10
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курская область
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 11-16 июля в Курской области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону."Штормовое предупреждение... В период с 11 по 16 июля 2021 года на территории Курской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха 26-27 градусов, выше климатической нормы на семь-девять градусов", - говорится в сообщении.Сейчас в Курской области 31 градус тепла.Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курская область
В Курской области объявили штормовое предупреждение
16:10 10.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары в Курской области

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 11-16 июля в Курской области из-за аномально жаркой погоды, сообщает управление МЧС РФ по региону.
"Штормовое предупреждение... В период с 11 по 16 июля 2021 года на территории Курской области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха 26-27 градусов, выше климатической нормы на семь-девять градусов", - говорится в сообщении.
Сейчас в Курской области 31 градус тепла.
Спасатели обратили внимание, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах области и железнодорожных путях. Высокая температура воздуха может привести и к трагедиям на воде, предупреждают спасатели.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 18:59
Ученые предупредили о наступлении "невозможной" жары
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курская область
 
 
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