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Площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров - РИА Новости, 10.07.2021
Площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла почти втрое по сравнению с данными сутки назад – до 14 тысяч гектаров, РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T08:21
2021-07-10T08:21
2021-07-10T08:21
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла почти втрое по сравнению с данными сутки назад – до 14 тысяч гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.В пятницу спасательное ведомство информировало, что общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет порядка 5 тысяч гектаров. Тушение возгораний осложняется сильным шквалистым ветром."МЧС России продолжает борьбу в зоне природных пожаров в Челябинской области. По состоянию на 6.00 (мск) и по полученным данным, общая площадь пожаров в трех районах области составляет 14 тысяч гектаров", - сказали в пресс-службе.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. Отмечалось, что координировать работу группировки по ликвидации пожаров в Челябинской области будет оперативная группа во главе с замминистра МЧС РФ Ильей Денисовым.
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челябинская область, происшествия
Площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в Челябинской области возросла почти втрое, до 14 тысяч гектаров