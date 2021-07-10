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СК показал кадры обнаружения новорожденного в пакете под Саратовом

СК показал кадры обнаружения новорожденного в пакете под Саратовом - РИА Новости, 10.07.2021

СК показал кадры обнаружения новорожденного в пакете под Саратовом

Следственный комитет России опубликовал видео с места обнаружения новорожденного в городе Энгельсе Саратовской области, которого прохожая нашла в мусорном... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T01:05

2021-07-10T01:05

2021-07-10T01:22

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места обнаружения новорожденного в городе Энгельсе Саратовской области, которого прохожая нашла в мусорном пакете возле строительной площадки.Ранее следствие сообщило, что утром в пятницу прохожая неподалеку от дома 95А по проспекту Фридриха Энгельса услышала плач ребенка, а когда приблизилась, обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина позвонила в службу "112", после чего прибывшие медики госпитализировали младенца. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. О личности матери ничего не сообщалось.На видео длительностью восемь секунд, опубликованном на сайте следственного управления Следственного комитета по Саратовской области, показано, как сотрудник СК проводит осмотр места происшествия на улице возле неогороженной части строительной площадки напротив современного многоэтажного жилого дома. На стройплощадке вдали виден башенный кран, а вблизи местность поросла кустарниками, среди которых лежит мусор.Ранее прокуратура области сообщила, что врачи оценивают состояние мальчика как стабильно удовлетворительное, угрозы его жизни и здоровью нет. Ведомство также начало собственную проверку по факту обнаружения ребенка в пакете на улице.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/rebenok-1733194534.html

саратовская область

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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия