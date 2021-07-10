https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714055.html
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082, до 5 758 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:17
2021-07-10T11:17
2021-07-10T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1920x0_80_0_0_da2cef535620b32d8e8304fca3683d73.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082, до 5 758 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 758 300 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ed7745c8e98f0889881eec803cb2d9d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19
В России за сутки выявили 25 082 новых случая заболевания COVID-19