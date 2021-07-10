https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714055.html

В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021

В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082, до 5 758 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:17

2021-07-10T11:17

2021-07-10T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082, до 5 758 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 758 300 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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