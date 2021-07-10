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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714055.html
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082, до 5 758 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:17
2021-07-10T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082, до 5 758 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 758 300 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
В России за сутки выявили 25 082 новых случая COVID-19
11:17 10.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В России за сутки выявили 25 082 новых случая заболевания COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082, до 5 758 300, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 082 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3124 (12,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 758 300 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.
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