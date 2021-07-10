https://ria.ru/20210710/ingushetiya-1740734519.html

Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии

Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии - РИА Новости, 10.07.2021

Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии

Советник главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список кандидатов в депутаты Народного собрания республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T15:27

2021-07-10T15:27

2021-07-10T15:27

совет федерации рф

единая россия

политика

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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Советник главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список кандидатов в депутаты Народного собрания республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.В первую тройку кандидатов также вошли член Совета Федерации от Ингушетии Беслан Хамчиев и вице-премьер правительства республики Михаил Илезов."Всего список состоит из 60 кандидатов", - уточнили в региональном отделении.Выборы в Народное собрание Ингушетии пройдут в единый день голосования – 19 сентября. Региональный парламент состоит из 32 депутатов.

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, единая россия, политика