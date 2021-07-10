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Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии
Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии - РИА Новости, 10.07.2021
Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии
Советник главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список кандидатов в депутаты Народного собрания республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:27
2021-07-10T15:27
совет федерации рф
единая россия
политика
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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Советник главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список кандидатов в депутаты Народного собрания республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.В первую тройку кандидатов также вошли член Совета Федерации от Ингушетии Беслан Хамчиев и вице-премьер правительства республики Михаил Илезов."Всего список состоит из 60 кандидатов", - уточнили в региональном отделении.Выборы в Народное собрание Ингушетии пройдут в единый день голосования – 19 сентября. Региональный парламент состоит из 32 депутатов.
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совет федерации рф, единая россия, политика
Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии
15:27 10.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В региональном офисе ЕР в Ингушетии назвали лидеров списка на выборах в Народное собрание

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Советник главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список кандидатов в депутаты Народного собрания республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.
"В субботу участники второго этапа конференции регионального отделения партии проголосовали за список кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в Народное собрание Ингушетии. Список возглавил советник главы республики Исса Костоев", - сказал собеседник агентства.
В первую тройку кандидатов также вошли член Совета Федерации от Ингушетии Беслан Хамчиев и вице-премьер правительства республики Михаил Илезов.
"Всего список состоит из 60 кандидатов", - уточнили в региональном отделении.
Выборы в Народное собрание Ингушетии пройдут в единый день голосования – 19 сентября. Региональный парламент состоит из 32 депутатов.
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