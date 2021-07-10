https://ria.ru/20210710/ingushetiya-1740734519.html
Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии
Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии - РИА Новости, 10.07.2021
Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии
Советник главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список кандидатов в депутаты Народного собрания республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:27
2021-07-10T15:27
2021-07-10T15:27
совет федерации рф
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_0:26:3232:1844_1920x0_80_0_0_2f6bbfe164e68a1b1f74217829fd8069.jpg
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Советник главы Ингушетии Исса Костоев возглавил список кандидатов в депутаты Народного собрания республики от партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в региональном отделении партии.В первую тройку кандидатов также вошли член Совета Федерации от Ингушетии Беслан Хамчиев и вице-премьер правительства республики Михаил Илезов."Всего список состоит из 60 кандидатов", - уточнили в региональном отделении.Выборы в Народное собрание Ингушетии пройдут в единый день голосования – 19 сентября. Региональный парламент состоит из 32 депутатов.
https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_b8d448409b5b91b0a74862dbf97787d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, единая россия, политика
Названы лидеры списка ЕР на выборах в Народное собрание Ингушетии
В региональном офисе ЕР в Ингушетии назвали лидеров списка на выборах в Народное собрание