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История инаугураций президентов России

История инаугураций президентов России - РИА Новости, 10.07.2021

История инаугураций президентов России

Инаугурация президента – торжественная процедура вступления в должность вновь избранного главы государства. Слово "инаугурация" происходит от латинского... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:07

2021-07-10T03:07

2021-07-10T03:07

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государственный кремлевский дворец

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Инаугурация президента – торжественная процедура вступления в должность вновь избранного главы государства. Слово "инаугурация" происходит от латинского inaugure – "посвящаю". Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации"(2003 года с последующими изменениями) инаугурация проводится по истечении шести (до 2009 года – четырех) лет с момента вступления в должность предыдущего президента. Церемония торжественного вступления в должность президента РФ проводится на тридцатый день после того, как Центральная избирательная комиссия огласит официальные результаты голосования. В России (тогда еще РСФСР, входящей в состав СССР) институт президента был введен законом "О Президенте РСФСР" от 24 апреля 1991 года вслед за СССР, где этот пост был введен законом СССР от 14 марта 1990 года.Первым президентом РСФСР 12 июня 1991 года был избран всенародным голосованием Борис Ельцин. 10 июля 1991 года он вступил в свои полномочия. В тот день на внеочередном V съезде народных депутатов РСФСР Борис Ельцин принес присягу президента, после чего прозвучал гимн РСФСР, созданный на основе мелодии "Патриотической песни" композитора Михаила Глинки и принятый постановлением Верховного Совета РСФСР 23 ноября 1990 года, над резиденцией президента в Кремле рядом с государственным флагом СССР был поднят государственный флаг РСФСР. Патриарх Алексий II осенил президента крестным знамением. Затем Борис Ельцин произнес речь, в которой заявил, что впервые в тысячелетней истории России глава государства торжественно присягает своим согражданам. Затем выступил президент СССР Михаил Горбачев. После этого они обменялись рукопожатиями и покинули сцену. После того как 25 декабря 1991 года РСФСР решением Верховного совета была переименована в Российскую Федерацию, должность Ельцина стала называться президент Российской Федерации. 9 августа 1996 года состоялась вторая инаугурация Бориса Ельцина, вновь избранного главой государства 3 июля того же года. Первоначально планировалась пышная церемония на Соборной площади Кремля, но из-за ухудшения состояния здоровья президента церемонию перенесли в Государственный Кремлевский дворец (бывший Дворец съездов) и сократили до 17 минут. Глава государства принес присягу народу, в которой поклялся при осуществлении своих полномочий "уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу". После исполнения государственного гимна курантами на Спасской башне Борис Ельцин появился в зале Государственного Кремлевского дворца под звук фанфар. Председатель Центризбиркома Николай Рябов огласил постановление Центризбиркома и вручил Ельцину свидетельство о его избрании президентом России. Председатель Конституционного суда Владимир Туманов предложил Ельцину в соответствии с Конституцией России принести присягу народу России. Положив правую руку на Конституцию, Ельцин произнес присягу. Под звуки Государственного гимна над куполом кремлевской резиденции президента России был поднят штандарт президента, утвержденный указом президента в 1994 году. Затем председатель Совета Федерации Егор Строев возложил на президента России знак президента РФ. После исполнения торжественной мелодии слово было предоставлено патриарху Московскому и Всея Руси Алексию Второму, который произнес краткое напутствие. Мелодия "Славься" композитора Михаила Глинки и артиллерийский салют завершили церемонию. 7 мая 2000 года официально вступил в должность главы российского государства Владимир Путин. Церемония инаугурации началась в 11 часов 45 минут. Президентский кортеж въехал в Кремль через Спасские ворота, которые до этого были закрыты для проезда автотранспорта. Ровно в полдень под звуки фанфар Путин через два кремлевских зала прошел в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца (БКД). За минуту до него в зал вошел и первый президент РФ Борис Ельцин. Перед этим военнослужащие в форме российских солдат времен Отечественной войны 1812 года внесли в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца государственный флаг РФ и штандарт президента, специальный экземпляр конституции и знак президента. Владимир Путин ровно в полдень взошел на подиум. Первым слово взял председатель Центризбиркома Александр Вешняков, сообщивший официальные итоги президентских выборов. Затем Путин, положив правую руку на конституцию, произнес присягу. После этого председатель Конституционного суда Марат Баглай официально объявил о вступлении Владимира Путина в должность главы государства. Сразу же после принесения присяги над куполом кремлевский резиденции поднялся дубликат штандарта президента России. Затем с речью выступил первый президент России Борис Ельцин, после которой он передал Путину знак президентской власти. После этого произнес инаугурационную речь Путин. В честь вступления в должность президента РФ производится артиллерийский салют из тридцати залпов. Затем Путин и Ельцин вышли на Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца, где новый президент России на Соборной площади принял рапорт командира Президентского полка. После этого кремлевские гвардейцы торжественным маршем прошли перед главой государства.По окончании церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина в Благовещенском соборе Московского Кремля был отслужен молебен о здравии и долголетии нового главы государства. Путина благословил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 7 мая 2004 года в Кремле состоялась церемония вступления в должность на второй срок Владимира Путина, который по результатам голосования на президентских выборах 14 марта того же года был избран главой государства. Каких-либо значительных изменений по сравнению с 2000 годом в церемонии не произошло. Она лишь была значительно короче предыдущей. Церемония продлилась около 25 минут, а в 2000 году она шла чуть больше часа. На инаугурации впервые был исполнен гимн РФ на слова Сергея Михалкова и музыку Александра Александрова. Кроме того, когда тремя колоннами Президентский полк парадным строем проходил перед президентом России, украшением смотра стало торжественное прохождение почетного кавалерийского эскорта 21 всадника в форме российской армии времен Отечественной войны 1812 года. 7 мая 2008 года состоялось вступление в должность Дмитрия Медведева, победившего на президентских выборах 2 марта того же года. Впервые в ходе инаугурации произошла передача полномочий от действующего главы государства к избранному президенту. На момент первой инаугурации Владимира Путина Борис Ельцин президентом уже не был, так как ушел в отставку 31 декабря 1999 года. Вся церемония инаугурации Дмитрия Медведева, начавшаяся с внесения государственного флага РФ и штандарта президента в Андреевский, "тронный" зал БКД, заняла около 40 минут и прошла строго по графику.Пока Медведев ехал в кортеже от Белого дома к Кремлю, действующий президент Владимир Путин заслушал рапорт коменданта Кремля о готовности к инаугурации. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который вел церемонию, положил особое издание конституции и знак президента на трибуну, где потом приносил присягу Медведев.После того, как на подиуме Андреевского зала собрались Путин, Зорькин, а также председатель Совета Федерации Сергей Миронов и спикер Госдумы Борис Грызлов, Медведев, одетый в темно-синий костюм и голубой галстук, прошел через два зала БКД в Андреевский зал по красной ковровой дорожке к трибуне. По мере того, как он продвигался из зала в зал, его сопровождали аплодисменты гостей.Первым на церемонии инаугурации Дмитрия Медведева выступил действующий президент Владимир Путин. После этого Дмитрий Медведев принес присягу, председатель Конституционного суда объявил, что он официально вступил в должность президента, затем заиграл гимн России.Новый президент России обратился к гражданам страны с речью. После под залпы артиллерийского салюта Дмитрий Медведев вместе с Владимиром Путиным вышли на Соборную площадь, где был построен личный состав Президентского полка. Позже полк маршем прошел по Соборной площади. После окончания церемонии вступления Медведева в должность президента в Благовещенском соборе Кремля патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил молебен "На начало доброго дела" и подарил чете Медведевых освященную икону Владимирской Божией Матери – покровительницы России.Каждый из 2400 гостей, приглашенных в Кремль на инаугурацию нового президента России Дмитрия Медведева, получил в подарок памятную медаль.7 мая 2012 года в должность главы государства третий раз вступил Владимир Путин, который был избран президентом 4 марта того же года, но впервые, после изменений Конституции на шесть лет. Церемония инаугурации по сложившейся традиции проходила в Большом Кремлевском дворце и собрала около трех тысяч гостей. Путин приехал в Кремль из Белого дома, где он с 2008 года работал председателем правительства. Сначала действующий президент Дмитрий Медведев выступил с речью и пожелал Владимиру Путину успехов в работе, затем избранный президент принес присягу на особом экземпляре российской Конституции, который обычно хранится в президентской библиотеке. По завершении церемонии Дмитрий Медведев и Владимир Путин по Красному крыльцу вместе вышли на Соборную площадь Кремля, где прошел торжественный смотр президентского полка. По окончании парада прозвучал финал сюиты "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского "Богатырские ворота" в исполнении Президентского оркестра. После этого Путин с супругой направились в Благовещенский собор Кремля, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации и благословил главу государства.7 мая 2018 года состоялась церемония инаугурации президента России, ставшая четвертой в политической карьере Владимира Путина. Он был избран главой государства на новый срок 18 марта того же года. Инаугурация прошла в Большом Кремлевском дворце по традиционному сценарию, ее посетили более пяти тысяч человек. На этот раз глава государства направился на инаугурацию из своего рабочего кабинета в Сенатском корпусе Кремля, а не из Дома правительства. Чтобы переехать в Большой Кремлевский дворец, президент впервые воспользовался новым лимузином российского проекта "Кортеж". После присяги и обращения к россиянам глава государства принял парад Президентского полка на Соборной площади Кремля, а затем там же пообщался с волонтерами и представителями молодежных организаций. После завершения церемонии вступления в должность президента Владимир Путин подошел к Благовещенскому собору Кремля, у входа в который его ждал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Они вместе зашли внутрь для совершения богослужения. После завершения молебна в качестве дара от членов Священного синода Русской православной церкви патриарх преподнес Путину икону Спасителя XVIII века из патриаршей ризницы. По его словам, этот образ отражает "прекрасную и духовную традицию" русского народа. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственный кремлевский дворец, рсфср, дмитрий медведев, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, борис ельцин, ссср, справки