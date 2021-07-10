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Талибы заявили, что контролируют четыре района в провинциях Афганистана
Талибы заявили, что контролируют четыре района в провинциях Афганистана - РИА Новости, 10.07.2021
Талибы заявили, что контролируют четыре района в провинциях Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешли четыре района в афганских провинциях Кандагар, Фарах и Парван. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T14:08
2021-07-10T14:08
2021-07-10T14:08
афганистан
талибан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* заявило, что под его контроль перешли четыре района в афганских провинциях Кандагар, Фарах и Парван.В пятницу появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября. * Террористическая организация, запрещенная на территории России
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афганистан, талибан, в мире
Талибы заявили, что контролируют четыре района в провинциях Афганистана
Талибы заявили, что контролируют четыре района в афганских провинциях Кандагар, Фарах и Парван