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Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау
Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау - РИА Новости, 10.07.2021
Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау
В столкновениях между правительственными силами и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис за последние три дня погибли четыре мирных жителя,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T13:08
2021-07-10T13:08
2021-07-10T14:01
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В столкновениях между правительственными силами и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис за последние три дня погибли четыре мирных жителя, 77 пострадали, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на сотрудника больницы.Седьмого июля боевики "Талибана"* атаковали Калайи-Нау с трех сторон, ворвались в тюрьму и освободили всех заключенных. В городе начались уличные бои. Афганские военные проводят операцию по освобождению Калайи-Нау. Сообщалось об уничтожении как минимум 69 талибов.Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск. В последнее время боевики "Талибана"* овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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афганистан, талибан, в мире
Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау
13:08 10.07.2021 (обновлено: 14:01 10.07.2021)
В афганском городе Калайи-Нау четыре человека погибли и 77 ранены после нападения талибов