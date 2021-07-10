Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210710/afganistan-1740723989.html
Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау
Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау - РИА Новости, 10.07.2021
Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау
В столкновениях между правительственными силами и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис за последние три дня погибли четыре мирных жителя,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T13:08
2021-07-10T14:01
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_80ce03eadcd946424d7fc2c6bdc0beb9.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В столкновениях между правительственными силами и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис за последние три дня погибли четыре мирных жителя, 77 пострадали, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на сотрудника больницы.Седьмого июля боевики "Талибана"* атаковали Калайи-Нау с трех сторон, ворвались в тюрьму и освободили всех заключенных. В городе начались уличные бои. Афганские военные проводят операцию по освобождению Калайи-Нау. Сообщалось об уничтожении как минимум 69 талибов.Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск. В последнее время боевики "Талибана"* овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. * Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed61541a8c7c48b7d8eedfc1d2f6b234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, талибан, в мире
Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау
13:08 10.07.2021 (обновлено: 14:01 10.07.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

В афганском городе Калайи-Нау четыре человека погибли и 77 ранены после нападения талибов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В столкновениях между правительственными силами и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис за последние три дня погибли четыре мирных жителя, 77 пострадали, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на сотрудника больницы.
Седьмого июля боевики "Талибана"* атаковали Калайи-Нау с трех сторон, ворвались в тюрьму и освободили всех заключенных. В городе начались уличные бои. Афганские военные проводят операцию по освобождению Калайи-Нау. Сообщалось об уничтожении как минимум 69 талибов.
Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск. В последнее время боевики "Талибана"* овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть
 
АфганистанТалибанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
01:17Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией
Лента новостейМолния