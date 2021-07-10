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Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау

Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау - РИА Новости, 10.07.2021

Армия Афганистана ведет бои с талибами в городе Калайи-Нау

В столкновениях между правительственными силами и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис за последние три дня погибли четыре мирных жителя,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T13:08

2021-07-10T13:08

2021-07-10T14:01

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талибан

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В столкновениях между правительственными силами и талибами в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис за последние три дня погибли четыре мирных жителя, 77 пострадали, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на сотрудника больницы.Седьмого июля боевики "Талибана"* атаковали Калайи-Нау с трех сторон, ворвались в тюрьму и освободили всех заключенных. В городе начались уличные бои. Афганские военные проводят операцию по освобождению Калайи-Нау. Сообщалось об уничтожении как минимум 69 талибов.Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск. В последнее время боевики "Талибана"* овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. * Террористическая организация, запрещенная в России.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, талибан, в мире