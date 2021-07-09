https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740682610.html

Собянин оценил мощность московских центров вакцинации

Собянин оценил мощность московских центров вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

Собянин оценил мощность московских центров вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мощности всех центров вакцинации в городе рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:00

2021-07-09T21:00

2021-07-09T21:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738276737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8f3d33137b6407778ef65e20183739b.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мощности всех центров вакцинации в городе рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке."Уже несколько дней объём вакцинации достиг 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Поэтому мощности всех центров вакцинации рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Мэр отметил, что власти заранее подготовились к тому, что эти два вектора - вакцинация первым и вторым компонентами - сойдутся в пике, и системе нужно будет выдержать эту нагрузку. "Мы готовы к этому", - подчеркнул Собянин.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-07-09T21:00 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество