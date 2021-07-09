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Собянин оценил мощность московских центров вакцинации
Собянин оценил мощность московских центров вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин оценил мощность московских центров вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мощности всех центров вакцинации в городе рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:00
2021-07-09T21:00
2021-07-09T21:11
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мощности всех центров вакцинации в городе рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке."Уже несколько дней объём вакцинации достиг 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Поэтому мощности всех центров вакцинации рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Мэр отметил, что власти заранее подготовились к тому, что эти два вектора - вакцинация первым и вторым компонентами - сойдутся в пике, и системе нужно будет выдержать эту нагрузку. "Мы готовы к этому", - подчеркнул Собянин.
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
2021-07-09T21:00
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил мощность московских центров вакцинации
21:00 09.07.2021 (обновлено: 21:11 09.07.2021)
Собянин заявил, что мощности центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тысяч человек в день