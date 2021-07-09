Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740682610.html
Собянин оценил мощность московских центров вакцинации
Собянин оценил мощность московских центров вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин оценил мощность московских центров вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мощности всех центров вакцинации в городе рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:00
2021-07-09T21:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738276737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8f3d33137b6407778ef65e20183739b.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мощности всех центров вакцинации в городе рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке."Уже несколько дней объём вакцинации достиг 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Поэтому мощности всех центров вакцинации рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Мэр отметил, что власти заранее подготовились к тому, что эти два вектора - вакцинация первым и вторым компонентами - сойдутся в пике, и системе нужно будет выдержать эту нагрузку. "Мы готовы к этому", - подчеркнул Собянин.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
2021-07-09T21:00
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738276737_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5b131eed483f55a663bd37aa2836713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил мощность московских центров вакцинации
21:00 09.07.2021 (обновлено: 21:11 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУ павильона "Здоровая Москва" в парке "Музеон", где проходит вакцинация от covid-19
У павильона Здоровая Москва в парке Музеон, где проходит вакцинация от covid-19 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Собянин заявил, что мощности центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тысяч человек в день

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мощности всех центров вакцинации в городе рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки, и столица готова к такой нагрузке.
"Уже несколько дней объём вакцинации достиг 110 тысяч человек в сутки, причем мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Поэтому мощности всех центров вакцинации рассчитаны на 150-160 тысяч человек в сутки", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр отметил, что власти заранее подготовились к тому, что эти два вектора - вакцинация первым и вторым компонентами - сойдутся в пике, и системе нужно будет выдержать эту нагрузку. "Мы готовы к этому", - подчеркнул Собянин.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния