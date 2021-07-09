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Онищенко оценил возможность вакцинации беременных
Онищенко оценил возможность вакцинации беременных - РИА Новости, 09.07.2021
Онищенко оценил возможность вакцинации беременных
Разрешение на вакцинирование препаратом "Спутник V" беременных женщин может быть дано только после проведения всех клинических испытаний вакцины, такого... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:11
2021-07-09T14:11
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коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Разрешение на вакцинирование препаратом "Спутник V" беременных женщин может быть дано только после проведения всех клинических испытаний вакцины, такого положительного решения пока не принято, заявил в пятницу депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.Отвечая на вопрос о том, насколько остро стоит необходимость прививать беременных и проводились ли клинические исследования вакцины, Онищенко заметил, что "когда будет принято решение прививать беременных женщин, будет специальное решение на этот счет по расширению показаний к прививке"."Поскольку речь идет о "Спутнике": "доклинику" прошли эти вакцины. Речь идет о клинических испытаниях всех трех стадий. Если это решение будет принято, то оно будет принято только на одной основе: что все стадии испытаний безопасности этих вакцин пройдены. Такого решения пока нет", - отметил Онищенко на брифинге.По его словам, пока были только предварительные данные от производителей вакцин."Как назначать, кого прививать, какие показания и какие противопоказания", - такие заключения должны делать специалисты во врачебном сообществе, отметил он.Из инструкции по применению вакцины "Спутник V" для беременных и кормящих женщин, опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств, следует, что в период грудного вскармливания вакцинация противопоказана, а беременным женщинам рекомендуется прививаться, только когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода.В документе, в частности, отмечается, что в ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не было установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим, говорится в инструкции, "применять препарат "Гам-ковид-вак" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода".В свою очередь во временных методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от COVID-19 отмечается, что данных о том, что вакцина "Спутник V" представляет опасность для беременной женщины или ее плода, нет. Данное заключение сделано исходя из известных данных о влиянии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на акушерские и перинатальные исходы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество
Онищенко оценил возможность вакцинации беременных
14:11 09.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Онищенко заявил, что вакцинацию беременных могут разрешить только после клинических испытаний

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Разрешение на вакцинирование препаратом "Спутник V" беременных женщин может быть дано только после проведения всех клинических испытаний вакцины, такого положительного решения пока не принято, заявил в пятницу депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
Отвечая на вопрос о том, насколько остро стоит необходимость прививать беременных и проводились ли клинические исследования вакцины, Онищенко заметил, что "когда будет принято решение прививать беременных женщин, будет специальное решение на этот счет по расширению показаний к прививке".
"Поскольку речь идет о "Спутнике": "доклинику" прошли эти вакцины. Речь идет о клинических испытаниях всех трех стадий. Если это решение будет принято, то оно будет принято только на одной основе: что все стадии испытаний безопасности этих вакцин пройдены. Такого решения пока нет", - отметил Онищенко на брифинге.
По его словам, пока были только предварительные данные от производителей вакцин.
"Как назначать, кого прививать, какие показания и какие противопоказания", - такие заключения должны делать специалисты во врачебном сообществе, отметил он.
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Из инструкции по применению вакцины "Спутник V" для беременных и кормящих женщин, опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств, следует, что в период грудного вскармливания вакцинация противопоказана, а беременным женщинам рекомендуется прививаться, только когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода.
В документе, в частности, отмечается, что в ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не было установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим, говорится в инструкции, "применять препарат "Гам-ковид-вак" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода".
В свою очередь во временных методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от COVID-19 отмечается, что данных о том, что вакцина "Спутник V" представляет опасность для беременной женщины или ее плода, нет. Данное заключение сделано исходя из известных данных о влиянии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на акушерские и перинатальные исходы.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
 
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