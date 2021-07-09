https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740610076.html

Онищенко оценил возможность вакцинации беременных

Онищенко оценил возможность вакцинации беременных - РИА Новости, 09.07.2021

Онищенко оценил возможность вакцинации беременных

Разрешение на вакцинирование препаратом "Спутник V" беременных женщин может быть дано только после проведения всех клинических испытаний вакцины, такого... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:11

2021-07-09T14:11

2021-07-09T14:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Разрешение на вакцинирование препаратом "Спутник V" беременных женщин может быть дано только после проведения всех клинических испытаний вакцины, такого положительного решения пока не принято, заявил в пятницу депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.Отвечая на вопрос о том, насколько остро стоит необходимость прививать беременных и проводились ли клинические исследования вакцины, Онищенко заметил, что "когда будет принято решение прививать беременных женщин, будет специальное решение на этот счет по расширению показаний к прививке"."Поскольку речь идет о "Спутнике": "доклинику" прошли эти вакцины. Речь идет о клинических испытаниях всех трех стадий. Если это решение будет принято, то оно будет принято только на одной основе: что все стадии испытаний безопасности этих вакцин пройдены. Такого решения пока нет", - отметил Онищенко на брифинге.По его словам, пока были только предварительные данные от производителей вакцин."Как назначать, кого прививать, какие показания и какие противопоказания", - такие заключения должны делать специалисты во врачебном сообществе, отметил он.Из инструкции по применению вакцины "Спутник V" для беременных и кормящих женщин, опубликованной в Государственном реестре лекарственных средств, следует, что в период грудного вскармливания вакцинация противопоказана, а беременным женщинам рекомендуется прививаться, только когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода.В документе, в частности, отмечается, что в ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не было установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим, говорится в инструкции, "применять препарат "Гам-ковид-вак" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода".В свою очередь во временных методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от COVID-19 отмечается, что данных о том, что вакцина "Спутник V" представляет опасность для беременной женщины или ее плода, нет. Данное заключение сделано исходя из известных данных о влиянии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на акушерские и перинатальные исходы.

https://ria.ru/20210709/profilaktika-1740600478.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество