Собянин рассказал об уровне вакцинации в Москве
12:56 09.07.2021 (обновлено: 13:12 09.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Сергей Собянин заявил, что Москва достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки.
"На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек - это огромный масштаб", - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.
"Конечно, необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
В ближайшие день-два первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве будут привиты уже 3,5 миллиона человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайшие день-два объема вакцинации первым компонентном около 3,5 миллионов москвичей. Это хорошая, солидная цифра, но, как я сказал, требуется дальше продолжать эту работу", - заявил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Мэр также напомнил, что 15 июля наступает контрольный срок для того, чтобы предприятия отчитались об обязательной вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса.
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