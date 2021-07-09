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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740591745.html
Собянин рассказал об уровне вакцинации в Москве
Собянин рассказал об уровне вакцинации в Москве - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин рассказал об уровне вакцинации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:56
2021-07-09T13:12
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки."На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек - это огромный масштаб", - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ."Конечно, необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.В ближайшие день-два первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве будут привиты уже 3,5 миллиона человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин."На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайшие день-два объема вакцинации первым компонентном около 3,5 миллионов москвичей. Это хорошая, солидная цифра, но, как я сказал, требуется дальше продолжать эту работу", - заявил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Мэр также напомнил, что 15 июля наступает контрольный срок для того, чтобы предприятия отчитались об обязательной вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, общество, коронавирус в россии, москва
Собянин рассказал об уровне вакцинации в Москве
12:56 09.07.2021 (обновлено: 13:12 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сергей Собянин заявил, что Москва достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки.
"На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тысяч человек - это огромный масштаб", - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.
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"Конечно, необходимо придерживаться тех правил, которые выработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, продолжать активную вакцинацию", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
В ближайшие день-два первым компонентом вакцины от коронавируса в Москве будут привиты уже 3,5 миллиона человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайшие день-два объема вакцинации первым компонентном около 3,5 миллионов москвичей. Это хорошая, солидная цифра, но, как я сказал, требуется дальше продолжать эту работу", - заявил Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Мэр также напомнил, что 15 июля наступает контрольный срок для того, чтобы предприятия отчитались об обязательной вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
 
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