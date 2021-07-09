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https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740587393.html
Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации
Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации
Жительницы Норвегии рассказали в соцсетях о необычных "побочных эффектах" после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает NRK. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:40
2021-07-09T14:07
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
tiktok
здоровье - общество
норвегия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жительницы Норвегии рассказали в соцсетях о необычных "побочных эффектах" после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает NRK.Как заявила девушка по имени Эмма, спустя две недели после процедуры у нее заметно увеличилась грудь. Она рассказала об этом в TikTok, после чего получила множество комментариев с аналогичными историями.Специалисты поспешили успокоить женщин: врач Генрих Бакманн объяснил, что при прививке временно увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь и кажется больше. С ним согласился Стейнар Мадсен из Норвежского агентства лекарственных средств."Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвинется вперед, и кажется, будто она стала больше", — уточнил медик.Представительство Pfizer в Норвегии, в свою очередь, сообщило, что ранее не фиксировало подобных реакций. Тем не менее создатели вакцины не исключают, что такие случаи встречаются.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740550920.html
норвегия
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, tiktok, здоровье - общество, норвегия
Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации
12:40 09.07.2021 (обновлено: 14:07 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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У привившихся вакциной Pfizer жительниц Норвегии начала расти грудь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жительницы Норвегии рассказали в соцсетях о необычных "побочных эффектах" после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает NRK.
Как заявила девушка по имени Эмма, спустя две недели после процедуры у нее заметно увеличилась грудь. Она рассказала об этом в TikTok, после чего получила множество комментариев с аналогичными историями.
Специалисты поспешили успокоить женщин: врач Генрих Бакманн объяснил, что при прививке временно увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь и кажется больше. С ним согласился Стейнар Мадсен из Норвежского агентства лекарственных средств.
"Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвинется вперед, и кажется, будто она стала больше", — уточнил медик.
Представительство Pfizer в Норвегии, в свою очередь, сообщило, что ранее не фиксировало подобных реакций. Тем не менее создатели вакцины не исключают, что такие случаи встречаются.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Вакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19TikTokЗдоровье - ОбществоНорвегия
 
 
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