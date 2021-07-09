https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740587393.html

Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации

Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

Жительницы Норвегии сообщили о необычном последствии вакцинации

Жительницы Норвегии рассказали в соцсетях о необычных "побочных эффектах" после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает NRK. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:40

2021-07-09T12:40

2021-07-09T14:07

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

tiktok

здоровье - общество

норвегия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жительницы Норвегии рассказали в соцсетях о необычных "побочных эффектах" после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает NRK.Как заявила девушка по имени Эмма, спустя две недели после процедуры у нее заметно увеличилась грудь. Она рассказала об этом в TikTok, после чего получила множество комментариев с аналогичными историями.Специалисты поспешили успокоить женщин: врач Генрих Бакманн объяснил, что при прививке временно увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь и кажется больше. С ним согласился Стейнар Мадсен из Норвежского агентства лекарственных средств."Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. Из-за этого грудь немного выдвинется вперед, и кажется, будто она стала больше", — уточнил медик.Представительство Pfizer в Норвегии, в свою очередь, сообщило, что ранее не фиксировало подобных реакций. Тем не менее создатели вакцины не исключают, что такие случаи встречаются.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740550920.html

норвегия

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2021

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, tiktok, здоровье - общество, норвегия