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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740584748.html
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности - РИА Новости, 09.07.2021
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности
В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:33
2021-07-09T13:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Производители постоянно наращивают объемы производства. Понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину. Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - добавил Песков.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности
12:33 09.07.2021 (обновлено: 13:23 09.07.2021)
 
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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В Кремле поддержали призыв главы Роспотребнадзора Поповой привить всех россиян от коронавируса

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Производители постоянно наращивают объемы производства. Понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину. Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - добавил Песков.
 
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