https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740584748.html
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности - РИА Новости, 09.07.2021
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности
В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:33
2021-07-09T12:33
2021-07-09T13:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739966131_0:84:1556:959_1920x0_80_0_0_de9b2eb30fbf1c914502f3f206f08e39.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Производители постоянно наращивают объемы производства. Понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину. Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - добавил Песков.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739966131_83:0:1474:1043_1920x0_80_0_0_9977514e167af59be87d596d88235f60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности
12:33 09.07.2021 (обновлено: 13:23 09.07.2021)
В Кремле поддержали призыв главы Роспотребнадзора Поповой привить всех россиян от коронавируса