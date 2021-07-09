https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740584748.html

В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности

В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности - РИА Новости, 09.07.2021

В Кремле назвали отказ от вакцинации проявлением несознательности

В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:33

2021-07-09T12:33

2021-07-09T13:23

распространение коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Производители постоянно наращивают объемы производства. Понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину. Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", - добавил Песков.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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