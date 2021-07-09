https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740569767.html

Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации

Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации

Занятия сексом после введения вакцины от коронавируса возможны, однако "надо иметь разум и не переусердствовать", заявил в пятницу министр здравоохранения... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:27

2021-07-09T11:27

2021-07-09T13:17

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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Занятия сексом после введения вакцины от коронавируса возможны, однако "надо иметь разум и не переусердствовать", заявил в пятницу министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие". В пресс-службе минздрава региона пояснили РИА Новости, что тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от COVID-19."По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда всё можно", - сказал Костин на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram."Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно", - добавил он с улыбкой на лице.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740567148.html

https://ria.ru/20210709/saratov-1740559663.html

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"Можно, но осторожно": глава саратовского Минздрава о занятиях сексом после вакцинации от COVID-19 "Можно, но осторожно": глава саратовского Минздрава о занятиях сексом после вакцинации от COVID-19 2021-07-09T11:27 true PT1M06S

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