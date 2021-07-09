Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740569767.html
Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации
Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации
Занятия сексом после введения вакцины от коронавируса возможны, однако "надо иметь разум и не переусердствовать", заявил в пятницу министр здравоохранения... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:27
2021-07-09T13:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740582126_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_25aaf6cc55481c5535364c187599a4b4.jpg
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Занятия сексом после введения вакцины от коронавируса возможны, однако "надо иметь разум и не переусердствовать", заявил в пятницу министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие". В пресс-службе минздрава региона пояснили РИА Новости, что тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от COVID-19."По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда всё можно", - сказал Костин на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram."Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно", - добавил он с улыбкой на лице.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740567148.html
https://ria.ru/20210709/saratov-1740559663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Можно, но осторожно": глава саратовского Минздрава о занятиях сексом после вакцинации от COVID-19
"Можно, но осторожно": глава саратовского Минздрава о занятиях сексом после вакцинации от COVID-19
2021-07-09T11:27
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740582126_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_67f4fdeaabd4a2eafb8311920fdbf0a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество
Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации
11:27 09.07.2021 (обновлено: 13:17 09.07.2021)
 

Глава саратовского Минздрава объяснил слова своего заместителя о сексе после вакцинации

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Занятия сексом после введения вакцины от коронавируса возможны, однако "надо иметь разум и не переусердствовать", заявил в пятницу министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие". В пресс-службе минздрава региона пояснили РИА Новости, что тяжелые физические нагрузки, включая занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после любой вакцинации, в том числе от COVID-19.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
11:13
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет
"По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда всё можно", - сказал Костин на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram.
"Я думаю, что я сниму ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами: можно, но осторожно", - добавил он с улыбкой на лице.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
10:33Распространение коронавируса
В саратовском Минздраве объяснили слова о сексе после вакцинации
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
Лента новостейМолния