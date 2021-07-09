https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740566309.html
Липецкая область - один из лидеров по темпам вакцинации
Липецкая область - один из лидеров по темпам вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Липецкая область - один из лидеров по темпам вакцинации
Липецкая область занимает пятое место в рейтинге вакцинации населения в России, плановые показатели по прививкам от COVID -19 выполнены на 44%, сообщил глава... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:07
2021-07-09T11:07
2021-07-09T11:07
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Липецкая область занимает пятое место в рейтинге вакцинации населения в России, плановые показатели по прививкам от COVID -19 выполнены на 44%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что первую дозу вакцины получили 26,4 % жителей области или около 241 тысячи человек. Двукратно привиты около 162 тысяч человек, что составляет 17,7 % взрослого населения области. Ежедневно первым компонентом прививаются 4,5 тысячи человек.В регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, созданы 44 мобильные бригады, работают 13 мобильных прививочных пунктов. Для удобства людей пять мобильных пунктов вакцинации развернуты в торговых центрах Липецка. Принятые меры позволяют охватить вакцинацией до 10,5 тысяч жителей области в день.С начала кампании по вакцинации от COVID -19 на территорию области поставлено 286 202 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции, из них: 279,1 тысяч комплектов Гам Ковид Вак (Спутник-V), 2,4 тысячи комплектов Эпивак-Корона, 4,6 тысяч комплектов Кови-Вак.
https://ria.ru/20210707/raschistka-1740305721.html
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коронавирус в россии, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 9 июл – РИА Новости
. Липецкая область занимает пятое место в рейтинге вакцинации населения в России, плановые показатели по прививкам от COVID -19 выполнены на 44%, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что первую дозу вакцины получили 26,4 % жителей области или около 241 тысячи человек. Двукратно привиты около 162 тысяч человек, что составляет 17,7 % взрослого населения области. Ежедневно первым компонентом прививаются 4,5 тысячи человек.
В регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, созданы 44 мобильные бригады, работают 13 мобильных прививочных пунктов. Для удобства людей пять мобильных пунктов вакцинации развернуты в торговых центрах Липецка. Принятые меры позволяют охватить вакцинацией до 10,5 тысяч жителей области в день.
С начала кампании по вакцинации от COVID -19 на территорию области поставлено 286 202 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции, из них: 279,1 тысяч комплектов Гам Ковид Вак (Спутник-V), 2,4 тысячи комплектов Эпивак-Корона, 4,6 тысяч комплектов Кови-Вак.
"У нас одна из лидирующих позиций в стране по уровню вакцинации. Мы надеемся, что именно вакцинация поможет нам отказаться от введения ограничений", - отметил глава региона Игорь Артамонов.