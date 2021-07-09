https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740566309.html

Липецкая область - один из лидеров по темпам вакцинации

Липецкая область - один из лидеров по темпам вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

Липецкая область - один из лидеров по темпам вакцинации

Липецкая область занимает пятое место в рейтинге вакцинации населения в России, плановые показатели по прививкам от COVID -19 выполнены на 44%, сообщил глава... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:07

2021-07-09T11:07

2021-07-09T11:07

липецкая область

коронавирус в россии

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739814424_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_b6047f7d5a881add24156ad419509121.jpg

ЛИПЕЦК, 9 июл – РИА Новости. Липецкая область занимает пятое место в рейтинге вакцинации населения в России, плановые показатели по прививкам от COVID -19 выполнены на 44%, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что первую дозу вакцины получили 26,4 % жителей области или около 241 тысячи человек. Двукратно привиты около 162 тысяч человек, что составляет 17,7 % взрослого населения области. Ежедневно первым компонентом прививаются 4,5 тысячи человек.В регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, созданы 44 мобильные бригады, работают 13 мобильных прививочных пунктов. Для удобства людей пять мобильных пунктов вакцинации развернуты в торговых центрах Липецка. Принятые меры позволяют охватить вакцинацией до 10,5 тысяч жителей области в день.С начала кампании по вакцинации от COVID -19 на территорию области поставлено 286 202 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции, из них: 279,1 тысяч комплектов Гам Ковид Вак (Спутник-V), 2,4 тысячи комплектов Эпивак-Корона, 4,6 тысяч комплектов Кови-Вак.

https://ria.ru/20210707/raschistka-1740305721.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, игорь артамонов