https://ria.ru/20210709/sobyanin-1740592110.html
Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19
Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки, это тяжелые и крайне тяжелые больные. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:57
2021-07-09T12:57
2021-07-09T13:10
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738262663_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_8c06c013581bab04c520fef73bbbf027.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки, это тяжелые и крайне тяжелые больные."Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне – около 1700 человек в сутки", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что в основном это тяжелые и особо тяжелые больные, которые потом попадают в реанимацию, на ИВЛ.
https://ria.ru/20210709/qr-kod-1740592626.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738262663_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_3752268fdbc22571242910bb3ec743ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19
12:57 09.07.2021 (обновлено: 13:10 09.07.2021)
Собянин заявил, что в Москве каждый день госпитализируют около 1,7 тысячи пациентов с COVID-19