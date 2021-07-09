https://ria.ru/20210709/sobyanin-1740592110.html

Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19

Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки, это тяжелые и крайне тяжелые больные. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:57

2021-07-09T12:57

2021-07-09T13:10

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки, это тяжелые и крайне тяжелые больные."Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне – около 1700 человек в сутки", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что в основном это тяжелые и особо тяжелые больные, которые потом попадают в реанимацию, на ИВЛ.

https://ria.ru/20210709/qr-kod-1740592626.html

москва

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2021

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