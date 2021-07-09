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Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19
Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки, это тяжелые и крайне тяжелые больные. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:57
2021-07-09T13:10
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки, это тяжелые и крайне тяжелые больные."Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне – около 1700 человек в сутки", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Мэр уточнил, что в основном это тяжелые и особо тяжелые больные, которые потом попадают в реанимацию, на ИВЛ.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Собянин рассказал о числе госпитализаций пациентов с COVID-19
12:57 09.07.2021 (обновлено: 13:10 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Собянин заявил, что в Москве каждый день госпитализируют около 1,7 тысячи пациентов с COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице с COVID-19 госпитализируют около 1,7 тысячи человек в сутки, это тяжелые и крайне тяжелые больные.
"Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне – около 1700 человек в сутки", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мэр уточнил, что в основном это тяжелые и особо тяжелые больные, которые потом попадают в реанимацию, на ИВЛ.
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