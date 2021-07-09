https://ria.ru/20210709/revaktsinatsiya-1740605188.html
Попова прошла ревакцинацию от COVID-19
Попова прошла ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Попова прошла ревакцинацию от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прошла ревакцинацию от коронавируса, титр антител восстановился за пару недель. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:48
2021-07-09T13:48
2021-07-09T13:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729697855_0:51:2964:1718_1920x0_80_0_0_39145cde34950b0a6ec8b61c95c8251f.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прошла ревакцинацию от коронавируса, титр антител восстановился за пару недель."Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я ее сделала. Это была третья инъекция после тех двух, которые я делала себе ранней осенью прошлого года. Да, и сегодня титр восстановился очень быстро, буквально, там, за пару недель" - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740603891.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729697855_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42baa9875acab4d01d07ac36be879c3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова прошла ревакцинацию от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что прошла ревакцинацию от COVID-19