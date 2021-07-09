https://ria.ru/20210709/revaktsinatsiya-1740605188.html

Попова прошла ревакцинацию от COVID-19

Попова прошла ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

Попова прошла ревакцинацию от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прошла ревакцинацию от коронавируса, титр антител восстановился за пару недель. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:48

2021-07-09T13:48

2021-07-09T13:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прошла ревакцинацию от коронавируса, титр антител восстановился за пару недель."Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я ее сделала. Это была третья инъекция после тех двух, которые я делала себе ранней осенью прошлого года. Да, и сегодня титр восстановился очень быстро, буквально, там, за пару недель" - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740603891.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество