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В Госдуме назвали прогноз Киева по развалу России маразмом
В Госдуме назвали прогноз Киева по развалу России маразмом - РИА Новости, 09.07.2021
В Госдуме назвали прогноз Киева по развалу России маразмом
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал маразмом прогноз киевских властей по развалу России и добавил, что в многонациональности кроется... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:18
2021-07-09T11:18
2021-07-09T11:18
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алексей данилов
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал маразмом прогноз киевских властей по развалу России и добавил, что в многонациональности кроется не слабость, а сила страны.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде - "она развалится". Данилов объяснил свое мнение тем, что Россия - многонациональная страна, а все народы должны жить отдельно друг от друга."Киевские политики продолжают упражняться в маразме. Им невдомек, что сила России именно в ее многонациональности, уважении между народами и способности сплотиться в любую трудную минуту и перед любыми вызовами", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Украина же, как государство, продолжает слабеть и деградировать, так как ее националистическое руководство "выжигает любое разнообразие и богатство культур"."Сплав национальностей, культур, языков делают Россию жизнеспособной, сильной и самобытной. Именно это и позволило Крыму вернуться на свою историческую родину", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20210709/nato-1740531799.html
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россия, алексей данилов, михаил шеремет, госдума рф, украина, в мире
В Госдуме назвали прогноз Киева по развалу России маразмом
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал прогноз Киева по развалу России маразмом