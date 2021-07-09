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Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 09.07.2021
Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:43
2021-07-09T12:43
2021-07-09T12:50
ухнагийн хурэлсух
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
монголия
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.В беседе подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей и всеобъемлющего стратегического партнерства России и Монголии. Подчеркнута готовность укреплять сотрудничество по перспективным направлениям двусторонней повестки дня, включая реализацию взаимовыгодных проектов в экономической сфере. Затронута также тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Кроме того, стороны отметили успешное выполнение плана мероприятий, приуроченных к празднованию в этом году (5 ноября) 100-летия установления дипотношений. Лидеры также подчеркнули важность продолжения координации по актуальным региональным и международным вопросам, в том числе на многосторонних площадках."Владимир Путин поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с недавним вступлением в должность президента Монголии, а также национальным праздником "Надам" и 100-летием Народной революции, которые будут отмечаться 11 июля", - добавляется в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20210629/putin-1739011300.html
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ухнагийн хурэлсух, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, монголия, в мире
Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
12:43 09.07.2021 (обновлено: 12:50 09.07.2021)
Путин обсудил по телефону с президентом Монголии борьбу с коронавирусом