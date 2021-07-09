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Клишас оценил идею отменить разрешения на временное проживание мигрантов
Клишас оценил идею отменить разрешения на временное проживание мигрантов - РИА Новости, 09.07.2021
Клишас оценил идею отменить разрешения на временное проживание мигрантов
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал разработанный МВД РФ законопроект, предусматривающий отмену... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:19
2021-07-09T17:19
россия
андрей клишас
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал разработанный МВД РФ законопроект, предусматривающий отмену разрешений на временное проживание иностранцев в России.МВД России в рамках федерального закона, упрощающего процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, предлагает отказаться от разрешения на временное проживание в РФ, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Принятие и реализация законопроекта позволит в конечном итоге повысить уровень безопасности и правопорядка в стране", - заявил Клишас РИА Новости.По его словам, документ, по сути, является аналогом миграционного кодекса. "Основная идея законопроекта - унифицировать существующие миграционные правила в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, создать простые, понятные для исполнения физическими и юридическими лицами механизмы взаимодействия с государственными органами", - подчеркнул сенатор.Глава комитета напомнил, что идея систематизированного, комплексного нормативного правового акта неоднократно обсуждалась и была поддержана на заседании рабочей группы при администрации президента по реализации Концепции государственной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Сам законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента.Проект федерального закона предусматривает также широкое внедрение современных информационных технологий в процедуры осуществления государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере миграции, создание условий для повышения уровня информационно-аналитического обеспечения миграционной политики, подчеркнул Клишас.Он отметил, что проект размещен на портале regulation.gov.ru и каждый может участвовать в обсуждении этого "масштабного" документа.
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россия, андрей клишас, общество
Клишас оценил идею отменить разрешения на временное проживание мигрантов
17:19 09.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Сенатор Андрей Клишас поддержал идею отменить разрешения на временное проживание иностранцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал разработанный МВД РФ законопроект, предусматривающий отмену разрешений на временное проживание иностранцев в России.
МВД России в рамках федерального закона, упрощающего процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев, предлагает отказаться от разрешения на временное проживание в РФ, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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"Принятие и реализация законопроекта позволит в конечном итоге повысить уровень безопасности и правопорядка в стране", - заявил Клишас РИА Новости.
По его словам, документ, по сути, является аналогом миграционного кодекса. "Основная идея законопроекта - унифицировать существующие миграционные правила в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, создать простые, понятные для исполнения физическими и юридическими лицами механизмы взаимодействия с государственными органами", - подчеркнул сенатор.
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Глава комитета напомнил, что идея систематизированного, комплексного нормативного правового акта неоднократно обсуждалась и была поддержана на заседании рабочей группы при администрации президента по реализации Концепции государственной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Сам законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента.
Проект федерального закона предусматривает также широкое внедрение современных информационных технологий в процедуры осуществления государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере миграции, создание условий для повышения уровня информационно-аналитического обеспечения миграционной политики, подчеркнул Клишас.
Он отметил, что проект размещен на портале regulation.gov.ru и каждый может участвовать в обсуждении этого "масштабного" документа.
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