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В Челябинской области возбудили три уголовных дела из-за лесных пожаров
В Челябинской области возбудили три уголовных дела из-за лесных пожаров - РИА Новости, 09.07.2021
В Челябинской области возбудили три уголовных дела из-за лесных пожаров
Три уголовных дела возбуждены по факту лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в пятницу прокуратура региона. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T17:17
2021-07-09T17:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карталинский район
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены по факту лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.По данным правительства области, на территории региона продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4,8 тысячи гектаров: один очаг на территории Нагайбакского района, два очага в Карталинском районе. Сохраняется угроза четырем населенным пунктам. По предварительным данным, в поселке Джабык сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов, жителей эвакуируют."Прокуратурой поставлен под контроль ход расследования трех уголовных дел, возбужденных органом дознания МЧС по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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россия
карталинский район
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карталинский район, челябинская область, происшествия
В Челябинской области возбудили три уголовных дела из-за лесных пожаров
17:17 09.07.2021
 
© ГУМЧС России по Челябинской областиПриродные пожары в Челябинской области в июле 2021
Природные пожары в Челябинской области в июле 2021
© ГУМЧС России по Челябинской области

В Челябинской области возбудили три уголовных дела по факту лесных пожаров

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены по факту лесных пожаров в Челябинской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.
По данным правительства области, на территории региона продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4,8 тысячи гектаров: один очаг на территории Нагайбакского района, два очага в Карталинском районе. Сохраняется угроза четырем населенным пунктам. По предварительным данным, в поселке Джабык сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов, жителей эвакуируют.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара в Челябинской области
Вчера, 16:35
Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области
"Прокуратурой поставлен под контроль ход расследования трех уголовных дел, возбужденных органом дознания МЧС по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере)", - говорится в сообщении.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Карталинский районЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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