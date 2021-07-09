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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/popova-1740612879.html
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о заболевших COVID во второй и третий раз, заявила, что надо разбираться с тем, как поставили диагноз в первый раз. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:26
2021-07-09T14:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о заболевших COVID во второй и третий раз, заявила, что надо разбираться с тем, как поставили диагноз в первый раз."Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, мы очень плотно общаемся сейчас все вместе, потому что нам важно не потерять ни одной крупицы новых знаний, они говорят, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19
14:26 09.07.2021 (обновлено: 14:39 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Попова о заболевших COVID-19 во 2-3 раз: надо разбираться, как поставили диагноз в первый раз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о заболевших COVID во второй и третий раз, заявила, что надо разбираться с тем, как поставили диагноз в первый раз.
"Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, мы очень плотно общаемся сейчас все вместе, потому что нам важно не потерять ни одной крупицы новых знаний, они говорят, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения Путешествую без COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
13:53Распространение коронавируса
Ограничения позволяют остановить развитие коронавируса, заявила Попова
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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