https://ria.ru/20210709/popova-1740612879.html
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о заболевших COVID во второй и третий раз, заявила, что надо разбираться с тем, как поставили диагноз в первый раз. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:26
2021-07-09T14:26
2021-07-09T14:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о заболевших COVID во второй и третий раз, заявила, что надо разбираться с тем, как поставили диагноз в первый раз."Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, мы очень плотно общаемся сейчас все вместе, потому что нам важно не потерять ни одной крупицы новых знаний, они говорят, первое, что говорят, - надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
https://ria.ru/20210709/popova-1740606139.html
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коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Попова рассказала об изучении причин повторных случаев COVID-19
14:26 09.07.2021 (обновлено: 14:39 09.07.2021)
Попова о заболевших COVID-19 во 2-3 раз: надо разбираться, как поставили диагноз в первый раз