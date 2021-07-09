https://ria.ru/20210709/podmoskove-1740565458.html

Более 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья

Более 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 09.07.2021

Более 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья

Перевозчики общественного транспорта раздали почти 5,5 тысяч бутылок воды в автобусах и на автовокзалах городских округов региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:11

2021-07-09T11:11

2021-07-09T11:11

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Перевозчики общественного транспорта раздали почти 5,5 тысяч бутылок воды в автобусах и на автовокзалах городских округов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Более 30 округов приняли участие в раздаче бутылок с водой для пассажиров общественного транспорта. За 8 июля было роздано почти 5,5 тысяч бутылок с водой", - говорится в сообщении.В министерстве также призвали быть аккуратными и не пользоваться без необходимости транспортом в пиковое время в ближайшие дни.

https://realty.ria.ru/20210708/tskad-1740488627.html

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московская область (подмосковье)