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Более 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья
Более 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья - РИА Новости, 09.07.2021
Более 5 тысяч бутылок воды раздали на общественном транспорте Подмосковья
Перевозчики общественного транспорта раздали почти 5,5 тысяч бутылок воды в автобусах и на автовокзалах городских округов региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:11
2021-07-09T11:11
2021-07-09T11:11
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Перевозчики общественного транспорта раздали почти 5,5 тысяч бутылок воды в автобусах и на автовокзалах городских округов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Более 30 округов приняли участие в раздаче бутылок с водой для пассажиров общественного транспорта. За 8 июля было роздано почти 5,5 тысяч бутылок с водой", - говорится в сообщении.В министерстве также призвали быть аккуратными и не пользоваться без необходимости транспортом в пиковое время в ближайшие дни.
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