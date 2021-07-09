https://ria.ru/20210709/obrushenie-1740537292.html

Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами

Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами - РИА Новости, 09.07.2021

Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами

Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами, сообщает парагвайская газета ABC Color со... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T05:45

2021-07-09T05:45

2021-07-09T05:45

парагвай

майами

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738867220_0:290:3071:2017_1920x0_80_0_0_3bdcdd1801e798134432e03cb760b23e.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами, сообщает парагвайская газета ABC Color со ссылкой на главу МИД страны Эуклидеса Асеведо.В конце июня сообщалось, что жена президента Парагвая Сильвана Лопес Морейра де Абдо вылетела в Майами, чтобы следить за спасательной операцией. В обрушившемся доме проживала ее сестра София с мужем и тремя детьми."Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее мужа) Луиса Петтенджилла и младшего сына", - сказал министр изданию.Он добавил, что поиски тел двух дочерей пары и их няни продолжаются.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, жертвами обрушения стали 64 человека. Власти признали, что шансов найти выживших не осталось, и перевели работы в режим поиска погибших.

парагвай

майами

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парагвай, майами, в мире