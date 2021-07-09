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Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами - РИА Новости, 09.07.2021
Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами, сообщает парагвайская газета ABC Color со... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T05:45
2021-07-09T05:45
парагвай
майами
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами, сообщает парагвайская газета ABC Color со ссылкой на главу МИД страны Эуклидеса Асеведо.В конце июня сообщалось, что жена президента Парагвая Сильвана Лопес Морейра де Абдо вылетела в Майами, чтобы следить за спасательной операцией. В обрушившемся доме проживала ее сестра София с мужем и тремя детьми."Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее мужа) Луиса Петтенджилла и младшего сына", - сказал министр изданию.Он добавил, что поиски тел двух дочерей пары и их няни продолжаются.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, жертвами обрушения стали 64 человека. Власти признали, что шансов найти выживших не осталось, и перевели работы в режим поиска погибших.
парагвай
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парагвай, майами, в мире
Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:45 09.07.2021
 
© REUTERS / Maria Alejandra CardonaПоисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Сестру первой леди Парагвая опознали среди жертв обрушения здания в Майами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами, сообщает парагвайская газета ABC Color со ссылкой на главу МИД страны Эуклидеса Асеведо.
В конце июня сообщалось, что жена президента Парагвая Сильвана Лопес Морейра де Абдо вылетела в Майами, чтобы следить за спасательной операцией. В обрушившемся доме проживала ее сестра София с мужем и тремя детьми.
"Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее мужа) Луиса Петтенджилла и младшего сына", - сказал министр изданию.
Он добавил, что поиски тел двух дочерей пары и их няни продолжаются.
Обрушение жилого дома в Майами
© AP Photo / Wilfredo Lee

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© AP Photo / Lynne Sladky

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

Члены семей пропавших без вести на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Wilfredo Lee

Разрушено около половины из 130 квартир.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© REUTERS / Marco Bello

По последним данным, погибли десять человек.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Женщина на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Marco Bello

Причины трагедии пока не установлены.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

Члены семей пропавших без вести недалеко от места обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
© REUTERS / Marco Bello

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

Пара на пляже смотрит частично обрушенное здание в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, жертвами обрушения стали 64 человека. Власти признали, что шансов найти выживших не осталось, и перевели работы в режим поиска погибших.
 
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