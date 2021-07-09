Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами, сообщает парагвайская газета ABC Color со ссылкой на главу МИД страны Эуклидеса Асеведо.В конце июня сообщалось, что жена президента Парагвая Сильвана Лопес Морейра де Абдо вылетела в Майами, чтобы следить за спасательной операцией. В обрушившемся доме проживала ее сестра София с мужем и тремя детьми."Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее мужа) Луиса Петтенджилла и младшего сына", - сказал министр изданию.Он добавил, что поиски тел двух дочерей пары и их няни продолжаются.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, жертвами обрушения стали 64 человека. Власти признали, что шансов найти выживших не осталось, и перевели работы в режим поиска погибших.
Сестру первой леди Парагвая опознали среди жертв обрушения здания в Майами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Сестра первой леди Парагвая, ее муж и один из детей опознаны среди погибших в результате обрушения здания в Майами, сообщает парагвайская газета ABC Color со ссылкой на главу МИД страны Эуклидеса Асеведо.
В конце июня сообщалось, что жена президента Парагвая Сильвана Лопес Морейра де Абдо вылетела в Майами, чтобы следить за спасательной операцией. В обрушившемся доме проживала ее сестра София с мужем и тремя детьми.
"Я хочу с вашей помощью поделиться с нашими согражданами этой печальной новостью. Были обнаружены тела Софии Лопес Морейры, (ее мужа) Луиса Петтенджилла и младшего сына", - сказал министр изданию.
Он добавил, что поиски тел двух дочерей пары и их няни продолжаются.
Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня. По последним данным, жертвами обрушения стали 64 человека. Власти признали, что шансов найти выживших не осталось, и перевели работы в режим поиска погибших.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.