https://ria.ru/20210709/nachalstvo-1740539687.html

Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством

Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством - РИА Новости, 09.07.2021

Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством

Напряженные отношения с начальством имеют 14% россиян, именно с этим они связывают урезания зарплаты и частые задержки на работе, показало исследование сервиса... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T07:11

2021-07-09T07:11

2021-07-09T07:11

россия

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Напряженные отношения с начальством имеют 14% россиян, именно с этим они связывают урезания зарплаты и частые задержки на работе, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек, оно прошло в июле этого года. Согласно итогам, две трети россиян имеют формальные отношения с начальством. Еще 21% дружат с руководителем, а оставшиеся не могут похвастаться даже нейтральными отношениями."Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20% опрошенных приходится часто задерживаться на работе", выяснил сервис.Еще по 10% участников исследования признались, что из-за плохих взаимоотношений руководитель отказывал им в отпуске или отгуле, а также работодатели могли задерживать зарплату. При этом 28% жителей России указали, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.Сильно на работу может повлиять и дружба с начальником. Так, 12% участников исследования указали, что благодаря ей они регулярно получают премии. Еще 11% опрошенных отметили, что могут чаще отпрашиваться, опаздывать или уходить с работы пораньше, а 4% респондентов благодаря такой дружбе получили повышение. Однако большинство респондентов не заметили какого-то особого влияния дружбы на свою работу.Также россияне рассказали, что их больше всего привлекает и раздражает в начальниках. Большинство ценят свое руководство за профессионализм, ответственное отношение к работе и коллективу, нацеленность на результат. А злость у подчиненных чаще всего вызывают неумение ставить четкие задачи, плохое отношение к сотрудникам и перекладывание своих обязанностей на коллектив.

https://ria.ru/20200922/zarplata-1577578501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество