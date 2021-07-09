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Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством - РИА Новости, 09.07.2021
Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
Напряженные отношения с начальством имеют 14% россиян, именно с этим они связывают урезания зарплаты и частые задержки на работе, показало исследование сервиса... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T07:11
2021-07-09T07:11
россия
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Напряженные отношения с начальством имеют 14% россиян, именно с этим они связывают урезания зарплаты и частые задержки на работе, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек, оно прошло в июле этого года. Согласно итогам, две трети россиян имеют формальные отношения с начальством. Еще 21% дружат с руководителем, а оставшиеся не могут похвастаться даже нейтральными отношениями."Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20% опрошенных приходится часто задерживаться на работе", выяснил сервис.Еще по 10% участников исследования признались, что из-за плохих взаимоотношений руководитель отказывал им в отпуске или отгуле, а также работодатели могли задерживать зарплату. При этом 28% жителей России указали, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.Сильно на работу может повлиять и дружба с начальником. Так, 12% участников исследования указали, что благодаря ей они регулярно получают премии. Еще 11% опрошенных отметили, что могут чаще отпрашиваться, опаздывать или уходить с работы пораньше, а 4% респондентов благодаря такой дружбе получили повышение. Однако большинство респондентов не заметили какого-то особого влияния дружбы на свою работу.Также россияне рассказали, что их больше всего привлекает и раздражает в начальниках. Большинство ценят свое руководство за профессионализм, ответственное отношение к работе и коллективу, нацеленность на результат. А злость у подчиненных чаще всего вызывают неумение ставить четкие задачи, плохое отношение к сотрудникам и перекладывание своих обязанностей на коллектив.
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россия, общество
Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:11 09.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
Прохожий на Садовническом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Напряженные отношения с начальством имеют 14% россиян, именно с этим они связывают урезания зарплаты и частые задержки на работе, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек, оно прошло в июле этого года. Согласно итогам, две трети россиян имеют формальные отношения с начальством. Еще 21% дружат с руководителем, а оставшиеся не могут похвастаться даже нейтральными отношениями.
"Отношения с начальством могут значительно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20% опрошенных приходится часто задерживаться на работе", выяснил сервис.
Еще по 10% участников исследования признались, что из-за плохих взаимоотношений руководитель отказывал им в отпуске или отгуле, а также работодатели могли задерживать зарплату. При этом 28% жителей России указали, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.
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Сильно на работу может повлиять и дружба с начальником. Так, 12% участников исследования указали, что благодаря ей они регулярно получают премии. Еще 11% опрошенных отметили, что могут чаще отпрашиваться, опаздывать или уходить с работы пораньше, а 4% респондентов благодаря такой дружбе получили повышение. Однако большинство респондентов не заметили какого-то особого влияния дружбы на свою работу.
Также россияне рассказали, что их больше всего привлекает и раздражает в начальниках. Большинство ценят свое руководство за профессионализм, ответственное отношение к работе и коллективу, нацеленность на результат. А злость у подчиненных чаще всего вызывают неумение ставить четкие задачи, плохое отношение к сотрудникам и перекладывание своих обязанностей на коллектив.
 
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